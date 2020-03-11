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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Anson Wright - Only Love

11.03.2020

Anson Wright - Only Love
Очень необычный джазмен предстает сегодня перед нами со своим новым альбомом Only Love. Энсон Райт никак не желает вписываться в привычные схемы. Это настоящий человек Ренессанса по разнообразию своих дарований. Уроженец Нью-Йорка, выпускник Принстона, он полюбил джаз, слушая высокоинтеллектуальную музыку Чарли Мингуса. Правда, сам Райт – не басист, а гитарист, и специалисты очень высоко оценивают его уровень игры, причисляя музыканта к школе Джима Холла и находя много общего в его манере игры с техникой великого джазового гитариста. Известен Энсон и как педагог.Это – в музыке. Но Энсон Райт – не только талантливый музыкант, но и даровитый литератор, прозаик и поэт. На его счету роман «Иерихон» и две книги поэзии, сейчас Райт работает над новой книгой прозы. Собратья по перу высоко оценивают художественные достоинства его произведений. Возможно, прецеденты такой разносторонней одаренности среди джазменов есть, но мне они неизвестны: речь-то идет в данном случае не о мемуарах, а о художественной литературе.

Но вернемся к музыке. Чисто акустический проект Only Love Райт записывал с классической для джаза группой: фортепьяно-контрабас-ударные. На фотографиях квартета сразу привлекает внимание экзотическая фигура пианиста: Джашам Дайя Сингх, известный также, как Вебер Яго – сикх по вероисповеданию, и носит окладистую бороду и традиционный для этой религии тюрбан. Из девяти композиций, составивших программу альбома, семь написал сам Энсон Райт, а еще две принадлежат как раз Сингху.

Открывает альбом классический блюзовый трек Rahway Blues, исполненный на очень достойном уровне. В следующих двух композициях, Maddie In New York и Solstice мне очень понравился басист Брайан Кейси, ставший достойным и очень чутким партнером своего лидера. Сам же Райт показал свою универсальность, с большим чувством и с отменной техникой исполнивший медленную, балладного плана композицию Chelsea. Интересно было также зримо почувствовать отличия композиторских манер Райта и Сингха, слушая две пьесы последнего: Merci Mon Frère и All Shall Rise To Thee. Здесь естественным образом все строилосчь на диалоге гитары и фортепьяно, в невысоком темпе, позволяющем прочувствовать каждую взятую музыкантами ноту. Сингх по своему музыкальному мышлению, как мне показалось, больше лирик, в то время как Райт более универсален. В целом же Only Love представляется весьма симпатичной работой, современной по языку и креативной по музыкальным идеям. Думаю, она может понравиться многим.

© & (p) 2020 Saphu Records

9 tks / 55 mins

(Anson Wright – g; Jasham Daya Singh (Weber Iago) – p; Brian Casey – b; Todd Scott Bishop – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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