Kathleen Grace with Larry Goldings - Tie Me To You
14.04.2020
Сознаюсь, обложка этого альбома привлекла меня прежде всего именем давно знакомого музыканта, одного из лучших мастеров клавишных, органа и фортепьяно в современном джазе, номинанта Грэмми Ларри Голдингса. А вот с именем вокалистки Кэтлин Грэйс ранее встречаться не доводилось. Думаю, и для большинства наших читателей это имя незнакомо, поэтому о ней - подробнее.
Кэтлин Грэйс родом из Туксона, Аризона, училась в нескольких известных учебных заведениях, включая Консерваторию Новой Англии в Бостоне. Среди ее педагогов была и такая известная джазовая вокалистка, как Тирни Саттон. Живет Грэйс в Лос-Анджелесе, преподает в Thornton School of Music, неоднократно выступала на крупных джазовых фестивалях в Штатах и за рубежом, включая Монтре, где в 2004 году стала финалистом международного конкурса вокалистов. В ее дискографии уже есть несколько альбомов.
Работа над альбомом Tie Me To You началась не совсем обычно. Изначально имея ввиду Голдингса, Кэтлин на удачу позвонила ему и сказала: «Послушай, я собираюсь сделать запись, ты – единственный человек в мире, с которым мне хочется поработать. Ты можешь мне отзвониться?» Ларри от такого предложения отказаться не смог, и вскоре они с Кэтлин оказались в студии Silver Lake в Лос-Анджелесе, где первым записали известный стандарт Ирвина Берлина What’ll I Do. Все остальные композиции программы были записаны позже, когда и Кэтлин, и Ларри убедились, что совместная работа у них действительно идет хорошо. В студии к ним присоединились скрипачка Габи Уитчер, а также басисты: в шести треках – Дэвид Питч, а в одном – известный польский музыкант, давно и успешно работающий в США, Дарек Олешкевич. Обратите внимание: Кэтлин и Ларри решили обойтись без ударника.
Грэйс никогда не любила жестких стилистических рамок, что проявилось и в этой программе, которая кому-то может показаться эклектичной. Две композиции она сочинила со своими партнерами: с Голдингсом – титульную Tie Me To You, а с Олешкевичем – Embarcadero, в ней он, естественно, и играет. Полностью сама она написала песню Everywhere, исполнив ее в лучших традициях фолк-рока. А кроме того, здесь есть и стандарты (помимо Берлина, это и Where Or When Роджерса и Харта, а также знаменитая Love For Sale Коула Портера), и исполненный на французском шансон Жоржа Мустаки Berceuse, и классный блюз John The Revelator, и I’ll Follow The Sun Леннона – МакКартни. Но несмотря на всю пестроту репертуара, у всех этих песен есть то, что делает альбом цельным: лиричность, камерная манера пения Кэтлин, которая в любом треке поет, в общем-то, об одном – о любви, разочарованиях, потерях и вере в лучшие времена.
музыкальный стиль: индийская музыка, фламенко, фьюжн, этно-джаз
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