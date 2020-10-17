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Kukaya - Kukaya Bili
17.10.2020
Для огромного большинства европейцев и американцев африканская музыка – это прежде всего музыка, исполняемая на ударных инструментах. «Говорящие» там-тамы, под звуки которых полуголые африканцы обоего пола пляшут вокруг костра… - этакая картинка, мало изменившаяся со времен Ливингстона и Стэнли. Что ж, предыдущие релизы польского лейбла 1000Herz Records на примере музыки Малави весьма убедительно показывают многоликость современной африканской музыки и развеивают подобные представления. Но и там-тамы, конечно, никуда не делись. Новый релиз от 1000Herz Records – это как раз перкуссионная по преимуществу музыка, сопровождаемая многоголосым пением в исполнении малавийского ансамбля Kukaya из города Мзузу.
Для Kukaya новый альбом Kukaya Bili – уже второй по счету. Первый был встречен в профессиональных изданиях с большим энтузиазмом. Приведу лишь одну из приведенных в пресс-релизе цитат. «Невероятно сложная и точно оркестрованная африканская перкуссионная музыка» - так оценил дебют Kukaya Брюс Миллер из RootsWorld. И второй альбом в этом плане ничем не уступает первому. Другой вопрос, что слушателю в нашей части света трудно понять, что длинные десятиминутные композиции в стиле вимбуза (а их большинство на диске), которые исполняют музыканты Kukaya во главе с Эммануэлем Млонга Нгвира – это на самом деле магические ритуалы, обращение к духам за помощью в борьбе со злом, что прекрасно осознают их земляки в Малави, для которых пишется и на которых рассчитана эта музыка. Впрочем, наши внимательные читатели уже имели возможность кое-что узнать о стиле вимбуза из обзора альбома другого малавийского коллектива - Doctor Kanuska Group. А альбом Kukaya Bili этим не ограничивается, тут есть композиции и в других стилях: ингомо, митунга, бени. И здесь не обходится без магии, но посвящены они самым разным вещам, вплоть до того, что под неумолчные ритмические рисунки музыканты перечисляют спонсоров, которые помогли создать этот альбом, записанный в примитивной студии на окраине Мзузу, где сквозь звучание барабанов и голосов музыкантов прорываются звуки с улицы: смех детей, кукареканье петухов… Это Африка!
© & (p) 2020 1000Herz Records
7 tks / 58 mins
(Emmanuel Mlonga Ngwira & Kukaya)
Линк предоставлен 1000Herz Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Малави
музыкальный стиль
африканская музыка
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