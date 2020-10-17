Kukaya - Kukaya Bili

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Kukaya - Kukaya Bili

17.10.2020

Kukaya - Kukaya Bili
Для огромного большинства европейцев и американцев африканская музыка – это прежде всего музыка, исполняемая на ударных инструментах. «Говорящие» там-тамы, под звуки которых полуголые африканцы обоего пола пляшут вокруг костра… - этакая картинка, мало изменившаяся со времен Ливингстона и Стэнли. Что ж, предыдущие релизы польского лейбла 1000Herz Records на примере музыки Малави весьма убедительно показывают многоликость современной африканской музыки и развеивают подобные представления. Но и там-тамы, конечно, никуда не делись. Новый релиз от 1000Herz Records – это как раз перкуссионная по преимуществу музыка, сопровождаемая многоголосым пением в исполнении малавийского ансамбля Kukaya из города Мзузу.

Для Kukaya новый альбом Kukaya Bili – уже второй по счету. Первый был встречен в профессиональных изданиях с большим энтузиазмом. Приведу лишь одну из приведенных в пресс-релизе цитат. «Невероятно сложная и точно оркестрованная африканская перкуссионная музыка» - так оценил дебют Kukaya Брюс Миллер из RootsWorld. И второй альбом в этом плане ничем не уступает первому. Другой вопрос, что слушателю в нашей части света трудно понять, что длинные десятиминутные композиции в стиле вимбуза (а их большинство на диске), которые исполняют музыканты Kukaya во главе с Эммануэлем Млонга Нгвира – это на самом деле магические ритуалы, обращение к духам за помощью в борьбе со злом, что прекрасно осознают их земляки в Малави, для которых пишется и на которых рассчитана эта музыка. Впрочем, наши внимательные читатели уже имели возможность кое-что узнать о стиле вимбуза из обзора альбома другого малавийского коллектива - Doctor Kanuska Group. А альбом Kukaya Bili этим не ограничивается, тут есть композиции и в других стилях: ингомо, митунга, бени. И здесь не обходится без магии, но посвящены они самым разным вещам, вплоть до того, что под неумолчные ритмические рисунки музыканты перечисляют спонсоров, которые помогли создать этот альбом, записанный в примитивной студии на окраине Мзузу, где сквозь звучание барабанов и голосов музыкантов прорываются звуки с улицы: смех детей, кукареканье петухов… Это Африка!

© & (p) 2020 1000Herz Records

7 tks / 58 mins

(Emmanuel Mlonga Ngwira & Kukaya)

Линк предоставлен 1000Herz Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Малави
музыкальный стиль
африканская музыка

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Греция, Грузия, США
  • музыкальный стиль: авангард, этно-джаз
Грузинский пианист, композитор и аранжировщик Гиорги Микадзе родился в Тбилиси и получил классическое музыкальное образование на родине. Но когда музыкант отправился совершенствовать свое музыкальное образование в знаменитый колледж Беркли ...
подробнее
07.02.2020

Gonzalo Rubalcaba / Aymee Nuviola - Viento y Tempo – Live At Blue Note Tokyo

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Когда-то давно на острове Куба, в Гаване жили и дружили друг с другом мальчик и девочка. Оба они любили музыку, которая постоянно звучала вокруг, но тогда они не подозревали, что оба окажутся в США и станут звездами афро-кубинского джаза ...
подробнее
04.07.2020

Guillaume Nouaux - Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Италия, Нидерланды, Франция
  • музыкальный стиль: традиционный джаз
Давайте попробуем включить фантазию и смешать настоящее с прошлым. Итак, перенесемся в 20е годы прошлого столетия. Мы в Нью-Йорке, точнее – в Гарлеме и присутствуем на одной из популярных в то время house rent parties (то есть ...
подробнее
16.10.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com