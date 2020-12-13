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Simeon Davis Group - Bah Humbug: An Absolutely Unnecessary Christmas Album
13.12.2020
Еще один из серии рождественских альбомов, но отличающийся от стандартного представления о таких релизах самым решительным образом. Не зря Симеон Дэвис и его группа помимо основного названия Bah Humbug добавили к нему подзаголовок «Абсолютно необязательный рождественский альбом». Это отличный рождественский подарок – но для тонких ценителей джаза и только для них.
Симеон Дэвис взял одиннадцать хорошо известных и распознаваемых с первого звука рождественских мелодий и переаранжировал их порой до неузнаваемости, превратив каждую в трибьют тем или иным джазовым музыкантам. Основной блок композиций был записан буквально на прошлой неделе – 6 декабря 2020 года, и лишь один трек, You’re A Mean One, Mr. Grinch появился в ноябре 2018 года – видимо, именно с того времени и появилась у Симеона идея записать подобный альбом. Основными соратниками его в этом проекте стали музыканты Simeon Davis Group, представляющей собой квартет со стандартной ритм-группой и солирующим альт-саксофоном Дэвиса.
Реинкарнации рождественской классики в этом проекте выглядят по-разному. Скажем, во французскую рождественскую песню Sing We Now of Christmas Симеон ввел модальные гармонии и элементы авангарда, вдохновившись в равной степени A Love Supreme Колтрейна и музыкой южноафриканского пианиста Ндудузу Махатхини. I’ll Be Home For Christmas с участием гостя-перкуссиониста Хуана Гальдамеса заиграла ритмами самбы, а величественную тему XIII века O Come O Come Immanuel Дэвис превратил в отличный образчик пост-бопа с грувом, навеянным музыкой Уэйна Шортера. Я не буду описывать метаморфозы всх треков, а упомянул – вы догадались – те, которые произвели на меня самое сильное впечатление. Повторюсь: этот альбом не рассчитан на всех потребителей рождественской музыки, но вот тот узкий сегмент слушателей, который составляют любители джаза, думаю, примет эту работу с большим удовольствием.
© & (p) 2020
11 tks / 63 mins
(Jake Chaffee – el.b (tks 1,3,5,7,8), b(tks 2,4,9,10, 11); Simeon Nathanael Davis – as; August Knobbe – p; Joshua Parker – dr; with Rachel Azbell – voc (tk 4); Juan Galdamez - perc (tk 3); Tk 6: Kendrick Ballard – voc, el, keyb; Kyle Dugger – dr;Simeon Nathanael Davis – ss, as; Jessica Goodrich – fl; Alex Hodge – el.b; Destin Wernicke – vibe; Callandra Youngleson – voc;);)
Линк предоставил Simeon Davis
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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