Lin Shicheng & Gao Hong - Hunting Eagles Catching Swans

4-х струнная китайская лютня грушевидной формы под названием пипа – один из древнейших и наиболее распространенных в китайской традиционной музыке инструментов. Его забавно звучащее по-русски название на самом деле весьма прозаично: «пи» означает движение пальцев музыканта вниз по струнам, а «па» - движение вверх. Одним из самых величайших исполнителей на пипе считается Лин Шичен (1922-2005), которого в западной прессе называют подчас «Рави Шанкаром пипы», сравнивая Лина со знаменитым индийским ситаристом. Профессор Центральной консерватории в Пекине с 1956 года, он написал много книг об искусстве игры на пипе, собрал и аранжировал около ста традиционных пьес для пипы из разных уголоков Китая. Выдающийся исполнитель, он гастролировал в Японии, Сингапуре. США и в Европе, был удостоен многих наград. Лин Шичен воспитал целый ряд учеников, из которых наиболее талантливой стала Гао Хонг.
31 марта 1996 года Лин Шичен в Пекине впервые выступил с концертом вместе с Гао Хонг (до этого он никогда не играл совместно с кем-то кроме своего сына). Вскоре после этого, в апреле и мае того же года, Лин и Гао совершили большой концертный тур по США. Записи, сделанные во время этого тура стали одними из последних прижизненных записей мастера Лина и они же легли в основу представляемого альбома Hunting Eagles Catching Swans, выпущенного осенью этого года британским лейблом ARC Music.
В альбом вошло десять композиций, где Лин и Гао играют и в дуэте, и по отдельности. Многие из этих пьес были сочинены в глубокой древности. Скажем, титульная Hunting Eagles Catching Swans (Hai Qing Na Tian E) восходит ко временам династии Юань и описывает охоту на лебедей с помощью прирученных орлов. Есть в альбоме так называемые «военные пьесы», например, King Xiang Yu Takes off his Armor (Ba Wang Xie Jia), иллюстрирующие схватки древних полководцев, пьесы, посвященные тяжелому крестьянскому труду, вроде Three Six (San Liu) или народным праздникам - Dragon Boat (Long Chuan). Ряд этих произведений считается чрезвычайно сложными для исполнения, подвластного только таким мастерам, как Лин Шичен и Гао Хонг. Не специалисту, к которым относится огромное большинство наших читателей, включая автора этих строк, это трудно осознать и оценить. Но и простому любителю этнической музыки будет интересно познакомиться с китайской музыкой для пипы, исполненной на самом высоком уровне.
© & (p) 2020ARC Music
10 tks / 65 mins
(Lin Shicheng, Gao Hong – pipa)
Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН