Rajiv Jayaweera - Ellstandissa

До сих пор музыкант ланкийского происхождения только один раз фигурировал в наших обзорах, и то в качестве сайдмена. Так что, композитор, бэнд-лидер и ударник Раджив Джаявира – первый ланкиец, представленный на сайте с авторской работой. Правда, у Раджива только корни ланкийские, а на свет он появился в Лондоне, рос в Мельбурне и первое музыкальное образование получил тоже в Австралии. Кстати, альбом Ellstandissa, дебютный для Раджива, создавался при содействии Австралийского Совета по делам искусств. А вот живет и работает Джаявира последние десять лет в Нью-Йорке и весьма востребован в джазовой столице мира: он играл здесь со многими известными музыкантами и выступал на сценах самых престижных клубов. Раджив играл и на многих крупных джазовых фестивалях в разных странах – в Токио, Лондоне, Монтре, Копенгагене.
Свой дебютник Раджив Джаявира записывал в апреле 2019 года в Нью-Йорке. Программа из девяти треков – полностью его авторская музыка. В записи альбома вместе с ним участвовали опытные нью-йоркские музыканты, а в двух треках вокальные партии исполняет испанка Лара Белло. Уже яркая «тропическая» обложка подсказывает, что главной темой работы Джаявиры стали воспоминания о родине предков – Прекрасной Ланке: именно так в переводе звучит название Шри Ланка. Можно было бы предположить, что и в музыке преобладает этническое начало. Однако, за исключением того факта, что сам Раджив использовал при записи несколько этнических ударных инструментов, включая ланкийский тхамматтама или храмовый барабан, да названий большинства композиций, в самой музыке существенного влияния этнических мотивов не ощущаешь. Ансамбль под руководством Раджива Джаявиры играет музыку, близкую к современному мэйнстриму, с солирующим саксофоном (Крис Чик), фортепьяно, гитарой и ритм-группой. При этом лидер бэнда какими-то сольными импровизациями не злоупотребляет. Джаявира более занят мыслями о слаженности ансамблевого звучания и точной передаче его композиторских идей. Программа альбома выстроена в виде своеобразного рондо, начинаясь и заканчиваясь пьесой Pistils, только в стартовом варианте поет Лара Белло, а в чисто инструментальном финишном треке на авансцену выходит Крис Чик. Для меня своеобразный пик альбома пришелся на его середину: особо отмечаю такие композиции, как Nilus и The Elephant. Впрочем, тут есть из чего выбирать: альбом свидетельствует, что в лице Раджива Джаявиры мы знакомимся с весьма интересным и креативным мастером.
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