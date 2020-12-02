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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

EllectraJazz - The Pretender

02.12.2020

EllectraJazz - The Pretender
С российским мультиинструменталистом и импровизатором Юрием Виноградовым наши читатели имели возможность познакомиться весной этого года по альбому Snow In Europe. На сей раз на обложке альбома нет его имени, но проект EllectraJazz – это тоже Юрий Виноградов в варианте one-man band. Если я правильно понимаю, то имя на обложке Юрий ставит для проектов более авангардного толка, а EllectraJazz – это его работы в сфере близкой джаз-року. В своем письме на сайт, где был приложен линк, сам он так характеризует альбом The Pretender: «Это несколько наивный, тяготеющий к инструментальному хип-хопу джаз-рок, записанный свободно-импровизационным методом, т.е. без подготовленных гармоний, мелодий. Просто последовательная инструментальная импровизация. Своеобразный джаз-рок сквозь призму современного саундпродюсинга».

Прочитав эти строки, я слушал альбом, невольно держа в уме авторские оценки. С чем-то согласился, с чем-то – нет (ну не услышал я здесь ни тени хип-хопа), а что-то оценил несколько иначе. Довольно объемный альбом состоит из двенадцати импровизационных композиций. Как обычно, Юрий сам исполнил партии всех инструментов, сам проводил микширование и мастеринг – все это в своей домашней студии. The Pretender рождался не в одну сессию: работа над альбом заняла три года – с 2017 по 2020-й. Однако при этом альбом оставляет впечатление очень цельной работы. Сравнительно редко Юрий позволяет себе чуть-чуть акцентировать ритм – например, в Roasted Ham или в Nina Trip, чаще же слышишь развернутые, в достаточно медленном темпе, неторопливо разворачивающиеся импровизации, где, на мой взгляд, роль «первой скрипки» (извините за каламбур) играют клавишные. Идеальным примером тому может послужить самая длинная, более четверти часа, композиция Double или более скромная по объему, но очень запомнившаяся мне пьеса Haze. При этом в музыке Виноградова заметна тонкая стилизация: кажется, эта музыка исполнялась не в наши дни и даже в не нашем веке. Кто-то может найти здесь нечто общее с ранним Pink Floyd, но слушая, как Юрий играет на клавишных, особенно на старом добром Hammond B3, я представлял себе, что так мог бы звучать Рэй Манзарек, если бы не встретился в один прекрасный день с Джимом Моррисоном…

Вот такие мысли появились при прослушивании The Pretender. Конечно же, кто-то может услышать эту работу по-другому. Но, это уже вопрос вкусов, с чем спорить не стану ни я, ни, думается, уважаемой автор этой музыки.

© & (p) 2020

12 tks / 64 mins

(Yuri Vinogradov – g, keyb, b, electronics;)

Линк предоставил Yuri Vinogradov

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
фьюжн

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