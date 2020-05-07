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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Vance Provey / Bob Gorry / Paul Gunsberg - Collective Expression



Vance Provey / Bob Gorry / Paul Gunsberg - Collective Expression
Фри-джаз жив! И живет он в самых разных местах, в том числе в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут, США. Именно здесь, буквально вчера, 19 июня, местный лейбл NHIC Records, что является аббревиатурой названия New Haven Improvisers Collective, выпустил альбом Collective Expression ярко выраженного фри-джазового трио, в которое объединились Вэнс Прови, Боб Горри и Пол Гунсберг.

Каждый из них – уже опытный, сложившийся музыкант. Трубач Вэнс Прови тоже из Коннектикута, но живет в другом городе, Сэнди Хук. В свое время (начало 80-х) он учился в Bennington College у Билла Диксона, а позже играл с ним, а также с Гюнтером Хампелем, Брой Бергманом, Батчем Моррисом и многими иными. Вэнс не только играет сам, но и преподает. Гитарист Боб Горри из Нью Хэйвена, он руководит тем самым New Haven Improvisers Collective. О его опыте можно судить хотя бы потому, что на его счету уже 14 альбомов и опыт работы с Дэвидом Чивеном, Альберто Риверой, Батчем Моррисом, Адамом Мэтлоком. Пол Гунсберг родился в Детройте, но сейчас живет и работает в Нью Хэйвене. С детства сидит за ударной установкой, но в Консерватории Новой Англии освоил еще саксофон и «живую» электронику.

В их совместном альбоме восемь треков - это плод коллективного вдохновения. Часть из них – результат студийной работы, часть записана непосредственно на выступлении в одном из лучших местных клубов. Правда, при прослушивании место записи отличить трудно. В Collective Expression царят атональность и коллективная экспрессия – как и заявлено в названии альбома. Каждый из музыкантов ведет свою линию, и поклонникам джаза свободной формы остается любоваться их причудливыми переплетениями. В Extraction это поединок гитары и трубы, в Miles to Go – трубы и ударных. В Convolution, самой длинной композиции альбома, все начинается с длинной гитарной импровизации, к которой постепенно подключаются сопрано-саксофон и труба, а в коде царствует уже барабан. Интересна финальная композиция Still Time, где Прови, отложив трубу, садится за ударную установку, а Гунсберг вместо ударных играет на саксофоне. Гитара Горри при этом весьма эмоционально следит за метаморфозами коллег. Надо сказать, в индивидуальном плане именно Горри показался мне наиболее интересным, заставляя не раз вспомнить такого титана фри-джазовой гитары, как Дерек Бэйли. А в целом – весьма достойная и заслуживающая внимания работа.

© & (P) 2020 NHIC Records

8 tks / 49 mins

(Vance Provey – tp, dr (tk 8); Bob Gorry – g; Paul Gunsberg – dr, ss;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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