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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Marc Benham - Biotope

13.04.2020

Marc Benham - Biotope
Французский пианист, композитор и педагог Марк Бенхам сел за инструмент в очень раннем возрасте, и джаз полюбил тоже с юных лет. При этом Марка особенно очаровала магия раннего джаза: Новый Орлеан, Чикаго, Нью-Йорк 20-х, а одним из самых любимых джазовых пианистов стал Фэтс Уоллер. Этому замечательному мастеру он посвятил и один из своих сольных альбомов: Fats Food (2016). Не забыл он про Фэтса и в своей новой, четвертой по счету, работе: Biotope.

Здесь впервые Бенхам избрал классический для джаза формат фортепьянного трио (два первых его альбома были сольниками, а выпущенный в 2018 году Gonam City был записан в дуэте с трубачом Квентином Гомари) и впервые его новая работа вышла паод логотипом известного не только в Европе датского джазового лейбла SteepleChase Records. Партнерами Марка по этой записи стали двое очень опытных американских музыкантов: уроженец Нового Орлеана басист Джон Хеберт (а, возможно, правильнее будет даже Эбер, если Джон – выходец из новоорлеанских креолов) и родившийся в Большом Яблоке ударник Эрик МакФерсон. У обоих весьма солидный послужной список: первый работал с Конитцем, Либмэном, Станько, Аберкромби etc, а второй пятнадцать лет играл с Джеки МакЛином, а еще с Фарао Сандерсом, Грегом Осби, Джейсоном Мораном, Авишаи Коэном. Играли они и вместе – в трио одного из лучших пианистов современного джаза Фредом Хершем. Так что, думаю, Бенхаму было легко и приятно работать с такими партнерами.

Программу альбома Марк Бенхам составил смешанную: здесь его собственные сочинения соседствуют с известными джазовыми стандартами. Разумеется, как уже было сказано выше, в ней нашлось место и The Jitterbug Waltz его любимца Фэтса Уоллера, наряду с Con Alma Гиллеспи, Mood Indigo Эллингтона или Moonlight In Vermont из репертуара Синатры. Да, вкусы Марка можно назвать консервативными и он не прочь щегольнуть игрой в манере страйд а-ля Фэтс, но живет и работает Бенхам в ХХI веке, вобрав опыт всех больших мастеров фортепьянного джаза разных времен. Иначе откуда бы в его игре чувствовалась мощь и темперамент Оскара Питерсона или лирчность и тонкость, свойственные Биллу Эвансу или, если брать уже наше время, тому же Фреду Хершу. Особенно это заметно в авторской музыке Марка. Такие большие по объему и глубокие по идеям баллады, как «математическая» La Suite De Fibonacci или Year Of The Monkey выдают мастера серьезного и универсального по владению всем языком современного джаза, а финальная Samurai Sauce – еще и обладающего незаурядным чувством юмора. Biotope, как мне кажется, может доставит немало приятных минут людям с самыми разными вкусами в джазе – как и мне самому.

© & (p) 2020 SteepleChase Records

10 tks / 48 mins

(Marc Benham – p; John Hebert – b; Eric McPherson – dr;)

Линк предоставил Marc Benham

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим, традиционный джаз

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