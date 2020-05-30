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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? - The Rise Up: Stories of Strife, Struggle and Inspiration



Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? - The Rise Up: Stories of Strife, Struggle and Inspiration
Масштабное сочинение турецко-американского композитора Мехмета Али Санлыкола на историческую тематику, в равной степени использующее язык джаза, академической музыки и традиционной турецкой и сефардской музыки. Санлыкол прошел обычный для не-американских музыкантов путь. Сын турок-киприотов, Мехмет Али Санлыкол (р.1974) вначале получал образование и добился первых успехов в Турции. Затем поездка в Штаты для учебы в Беркли, и … сегодня пианист и композитор Санлыкол живет и работает в Бостоне, имеет на своем счету номинацию на Грэмми, является автором многих разноплановых сочинений и имеет опыт работы с Билли Кобэмом, Эсперанцей Сполдинг, Тайгером Окоши, Анат Коэн. Работал Санлыкол и с Дэйвом Либмэном, который в 2017 году заказал ему программное сочинение для джазового оркестра с солирующим сопрано-саксофоном на историческую тематику.

Именно в том заказе корни той большой работы, которую представляет собой The Rise Up. Этот проект построен на трех узловых исторических событиях. Каждому уделено три трека. Первый узел, первая часть сочинения и первые три трека – это история величайшего поэта-мистика XIII века и основателя своего течения в суфизме Джелал-ад-Дина Руми, которого в Турции называют просто Мевляна. Следующие три трека – это история изгнания евреев-сефардов из Испании в 1492 году и переселения значительной их части в Турцию, где они были тепло приняты османами. Наконец, третий узел и последние три трека – это рассказ о Мимар Синане, выдающемся архитекторе эпохи султана Сулеймана Кануни, отуреченном славянине с Балкан, скорее всего сербского происхождения.

Какими же средствами рассказывает нам Санлыкол эти истории? Его джазовый ансамбль Whatsnext? В данном проекте усилен целым рядом духовых, более характерных для академической музыки: гобой, фагот, валторна, туба, кларнеты и флейты. В то же время в инструментарий введена большая группа традиционных ближневосточных инструментов: зурна, дарбукка, уд и ряд других. Альбом увидит свет в конце августа, поэтому мне пока не удалось представить вам полный список исполнителей, но поверьте эта пестрота в сочинении турецкого композитора строго упорядочена и остается удивляться таким необычным сочетаниям, как, например, дуэт зурны с трубами. Чисто джазовый язык сменяется ориентальными мелодиями, христианские духовные песнопения звучат наряду с фламенко, а над всем царит сопрано-саксофон Либмэна (блестящее соло в Rumi's Solitude). Очень необычно и очень интересно! Не пропустите этот альбом!



© & (p) 2020 Dūnya

9 tks / 47 mins

(Mehmet Ali Sanlıkol & Whatsnext? conducted by Ken Schaphorst; featuring Dave Liebman – ss;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Турция
музыкальный стиль
кроссовер, этно-джаз

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