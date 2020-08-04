Fawn Fritzen - How to Say Sorry and Other Lessons

В России «очень далеко» - это Сибирь, в Канаде «очень далеко» - это Юкон. Но и в Сибири, и на Территории Юкон (таково официальное название этих земель) любят, слушают и исполняют джаз. Вокалистка Фоун Фритцен – одна из тех, кто украшает джазовую сцену Юкона. Ее постоянный партнер – пианист, композитор и спутник по жизни Давид Рестиво. В 2016 году Фритцен выпустила альбом Pairings, после чего многое в ее жизни пошло наперекосяк. Помогло прорваться через эту черную полосу приглашение Данкена Синклера в начале 2018 года выступить в серии Jazz in the Hall в рамках его проекта Jazz Yukon. Воспрянув духом, Фоуп начала готовить новый альбом, который мы сегодня представляем: How to Say Sorry and Other Lessons («Как попросить прощения и другие уроки»).
Название, как видите очень личное, и альбом тоже очень личный. Музыка написана Рестиво, а Фоун написала большинство текстов. Они оба запечатлены на обложке альбома, а слоник между ними сиволизирует английскую идиому «слон в комнате» - так говорят, когда речь идет о чем-то совершенно очевидном. Восходит оно к началу отношений Фоун и Давида, когда последний послал ей записку с предложением обсудить взаимное тяготение друг к другу. Известное дело: пока мужчины раскачиваются, женщины уже давно все поняли…
Но вернемся к музыке. Часть записей студийная, но большинство сделано на концерте в столице территории, городе Уайтхорс, в марте 2019 года – части проекта Jazz Yukon. Музыка Рестиво стилистически весьма разнообразна. Есть вещи чисто свинговые, есть с элементами фанка, рока, госпел и поп-музыки. Соответственно Фоун демонстрирует широту своих вокальных возможностей: в одной песне идет сладкая, почти кантиленовая лирика, которая уже в следующей может обернуться жесткими роковыми интонациями. Лично мне более всего пришлись по вкусу Gaslight и Bittersweet Goodbye – вещь, которую Рестиво написал в период, когда их отношения с Фоун были на грани разрыва. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается – и дарит нам целый альбом совсем незаурядной музыки.
© & (p) 2020 Chronograph Records
9 tks / 42 mins
(Fawn Fritzen – voc; David Restivo – p; Doug Stephenson, John Lee – b; Tony Ferraro, Kelby MacNayr – dr;)
Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН