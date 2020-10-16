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Guillaume Nouaux - Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings
16.10.2020
Давайте попробуем включить фантазию и смешать настоящее с прошлым. Итак, перенесемся в 20е годы прошлого столетия. Мы в Нью-Йорке, точнее – в Гарлеме и присутствуем на одной из популярных в то время house rent parties (то есть «квартплатных вечеринок»). В углу, развалившись в мягких креслах, сидят, покуривая сигары, а, возможно и потягивая нелегальное (в стране сухой закон!) виски, мэтры – непревзойденные мастера фортепьянного джазового стиля пиано-страйд Вилли Лайон Смит и Джеймс Пи Джонсон. Они внимательно наблюдают за происходящим. В другом углу за ударной установкой сидит барабанщик. С него градом льется пот: он играет практически без перерыва. А за стоящим в центре комнаты роялем, сменяяя друг друга, играют семь джазовых пианистов, играют в самом популярном в те годы стиле пиано-страйд: правая рука импровизирует в основной теме пьесы, а левая непринужденно «шагает» по клавиатуре (отсюда страйд – «широкий шаг»).
А теперь на минутку вернемся в наш 20-й год ХХI века. Барабанщика зовут Гийом Нуо, он француз, один из ведущих барабанщиков в традиционном джазе, широко известный и увенчанный целым рядом наград. Пианистов действительно семеро. Именно Нуо собрал их всех вместе для записи альбома Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings. Это подлинные европейские «короли» стиля пиано-страйд: тут присутствуют двое французов (Луи Маэтье и Алан Барабес), двое итальянцев (Лука Филастро и Россано Спортьелло), голландец Харри Кантерс и двое немцев (Бернд Лхотцки и Крис Хопкинс (последний вообще-то американец, но с малых лет живет в Германии). Нашим читатнлям должны быть знакомы два последних имени: Хопкинса и Лхотцки они могут помнить и по записям ансамбля Echoes of Swing, и по их дуэтам. По очереди все семеро под аккомпанемент ударных Нуо играют самые известные джазовые стандарты (каждый по две пьесы). Тут звучат и Willow Weeps For Me, и Jitterbug Waltz, и Tea For Two, и еще много вкуснейших джазовых пьес, играют именно в стиле пиано-страйд. Нуо не только точнейшим образом ассистирует каждому, но и сам подчас взрывается огненным соло (например, в Cherokee / Salt Peanuts). А одну короткую пьесу Mop Mop, посвященную памяти великого ударника прошлого Сида Катлетта, он играет без пианистов. Кстати, для Нуо такой саммит пианистов под его патронажем стал уже вторым экспериментом подобного рода: год назад, в 2019-м Гийом выпустил удостоенный наград альбом Guillaume Nouaux & The Clarinet Kings.
Почти час звучания, Лучшие из лучших пианистов традиционного джаза, Прекрасные композиции. Это очень яркий альбом. Вы спросите, кто же мне понравился больше всех? Это мой секрет, которым я мог бы поделиться только с Лайон Смитом и Пи Джонсоном. А они, думаю, послушали бы этих белых не без удовольствия: они действительно знают толк в черном джазе!
© & (p) 2020 Guillaume Nouaux
15 tks / 52 mins
(Guillaume Nouaux – dr; Bernd Lhotzky (tks 1,15), Louis Mazetier (tks 2,10), Luca Filastro (tks 3,9), Chris Hopkins (tks 4,13), Rossano Sportiello (tks 5,8), Harry Kanters (tks 6,12), Alain Barabes (tks 7,14) – p;)
Линк предоставил Guillaume Nouaux
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия,
Италия,
Нидерланды,
Франция
музыкальный стиль
традиционный джаз
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