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Carla Campopiano - Chicago/Buenos Aires Connections Vol. 2
13.11.2020
Прекрасный, но очень короткий альбом живущей ныне в Чикаго аргентинской флейтистки Карлы Кампопиано Chicago/Buenos AiresConnections двухлетней давности (см. обзор этого диска на сайте) получил продолжение пол тем же названием, но под порядковым номером два. Несмотря на одинаковые названия, содержание второго альбоме несколько иное. Если в первом случае Кампопиано в большей или меньшей степени оставалась в рамках танго нуэво, исполняя его на флейте, что выглядело очень свежо и изящно, то теперь программа альбома вышла за эти рамки и приобрела общелатинский характер. Здесь тоже есть танго, но не только, вдобавок музыка Chicago/Buenos AiresConnectionsVol. 2 существенно отдрейфовала в сторону латинского джаза.
Флейта Карлы по-прежнему бесподобна, но в аранжировках Кампопиано, сделанных с помощью ее постоянного партнера, мексиканского ударника Густаво Кортиньяса, существенное место заняли также гитары, а в двух треках, Vieja Viola
и La Pomeña
, звучит также вокал. Альба Гуэрра ушла из жизни уже после записи альбома, и Карла посвятила его памяти певицы. Chicago/Buenos AiresConnectionsVol. 2 стилистически оказался более размытым (или более широким, если вам ближе такое определение), но основная солистка не потерялась на этом фоне. Кампопиано не зря выражает благодарность своим педагогам, Грегу Блэкберну и Клаудио Аристимуньо: они прекрасно подготовили свою ученицу. Кампопиано не только талантливая исполнительница, но и человек, открытый новому. Она не стоит на месте, и только Chicago/Buenos AiresConnectionsVol. 3 покажет, в каком направлении она двинется дальше.
© & (P) 2020 Carla Campopiano
8 tks /27 mins
(Carla Campopiano – fl; Gustavo Cortiñas – dr, perc; Gabriel Datcu (tks 2, 3, 6), Zac Selissen (tks 7,8) – g; Kitt Lyles - b (tks 1,4);
Alba Guerra - voc (tks 3,6))
Линк предоставлен Scholz Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина,
Мексика,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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