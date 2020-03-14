|
Zakiya Hooker - Legacy
14.03.2020
Закия Хукер не часто балует своих поклонников новыми альбомами. На нашем сайте мы встречались с этой замечательной исполнительницей блюзов одиннадцать лет назад, в 2009 году, рассказывая об альбоме Keeping It Real. С тех пор Закия выпустила в 2015 году In The Mood, и вот теперь, еще пять лет спустя, в апреле 2020 года должен увидеть свет ее новый проект Legacy.
Название, как видите, «говорящее». Всем очевидно, о каком наследии (legacy) говорит дочь великого блюзмена Джона Ли Хукера (1917-2001). Его памяти она посвятила этот альбом. Да и сама она пишет об этом в liner notes к альбому: «…Мой отец оставил мне наследие, которое будет жить вечно. Отец учил меня, что мой Блюз может быть не похож на музыку других людей, но это моя музыка и мой Блюз. Мне хотелось бы, чтобы он увидел, как я играю на гитаре мою музыку и пою мой Блюз.» Legacy, как никакой иной альбом Закии Хукер, соответствует этим словам.
Это первый альбом, где все композиции, и музыку и тексты песен, сочинила сама Закия Хукер. Всю свою карьеру она как бы шла по канату над пропастью: оставаться достойной традиций Джона Ли Хукера, что называется, «не осрамить отца» и, в то же время, не быть той, о которой вспоминают только, как о дочери «того самого Хукера», постоянно доказывать, что она значима, как исполнитель блюза и сама по себе. Legacy – доказательство для всех и, прежде всего, для самой себя, что ей удался этот сложный путь. Конечно, блюз Закии далек от традиционного блюза Дельты, прославившего Джона Ли Хукера. Пожалуй, только Hang On For A While можно с известной долей условности отнести к традиционному блюзу. Закия исполняет современный блюз, вобравший в себя и элементы рока, и приемы ритм-энд-блюза, и привкус джазовой импровизации. Характерно, что обрамляют программу две версии ее композиции Front Door To Hell – на старте в блюзовом, а на финише – в роковом варианте. Закия Хукер демонстрирует разные стороны современного блюза, который может быть и очень лиричным, как в Love The Pain Away, и обжигать огненным динамизмом, как в One More Dance. Добавьте к этому истинно блюзовый голос Закии, и вы получите отличный альбом, который приятно слушать от первого и до последнего трека, так сказать, от Front Door To Hell и до Front Door To Hell. В записи альбома Закия задействовала большую группу музыкантов. К сожалению, на обложке не указано, кто в каком треке играл, поэтому ограничусь просто упоминанием о классных гитарных партиях в Love To The Rescue и What Am I Gonna Do. Отличный блюз, спасибо, Закия!
© & (p) 2020 Boogie With The Hook Records
10 tks / 39 mins
(Anthony Cook, Greg Crockett, Federico Bozas, Alvon Johnson, Bobby Young – g; Abiya Fubara, Ollan Christopher, Federico Bozas, Greg Crockett – b; Tovia Bradley, Eric Johnson, Kevin Williams, Marlon Green, Emroh Kotan – dr; Nate Ginsberg – org; Walter Runge, Tyron Johnson, Fabricio Laborde, Jonathan Williams – keyb; New Natural Four, Chris James, Anthony Reed, Gilbert Baskerville – background voc; Anthony Smith, Nina Carl, Betty Wooten, Connie Daniels – additional voc; Zakiya Hooker – g, voc;)
Линк предоставила Zakiya Hooker
Леонид АУСКЕРН
стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный блюз
Расскажи друзьям:
подробнее
Cегодня саксофонист Дуг Стоун живет в Батон-Руже, Луизиана и является доцентом по профилю «джазовые исследования» в Университете Луизианы. Но за свою долгую карьеру на джазовом поприще он много жил и работал в таких крупных ...
подробнее
Сегодня мы знакомимся с новым партнером нашего сайта – польским лейблом 1000Herz Records из Варшавы. Издательская политика лейбла достаточно необычна: здесь специализируются преимущественно на этнической музыке Африки, но также и Европы, и ...
подробнее
Эллен Эдвардс живет и работает в Атланте, Джорджия. Она поет песни собственного сочинения и пользуется большим успехом у себя в штате. Разумеется, тут нет никакой связи, но, согласитесь, совпадение забавное: Эллен растит трех детей и ...