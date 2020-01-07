Elsa Nilsson - Hindsight

Уже с 18 лет родившаяся в Гетеборге шведская флейтистка Эльза Нильссон живет в США. В 2013 году она получила степень магистра в Нью-Йоркском университете, а три года спустя, в 2016-м, выиграла престижный конкурс флейтистов в джазовой категории. Нильссон активно выступает в ведущих джазовых клубах Нью-Йорка, участвует в фестивалях в США и родной Скандинавии. Среди ее партнеров можно встретить имена Джона Кроухерда, Брэда Шепика, Джейми Баум и других известных мастеров джаза. Hindsight – это уже третий ее альбом в качестве лидера.
Записан он с участием квартета Эльзы Нильссон, в котором играют гитарист Джефф МакЛафлин, басист Алекс Минье и ударник Коди Ран. Альбом у Эльзы получился очень приличный. Стилистически он выполнен на пересечении разных направлений: многим пьесам присуща чисто академическая форма, в которую часто вплетены жесткая роковая ритмика (да и некоторые гитарные соло) и затейливые импровизационные, чисто джазовые моменты. Лучшим треком альбома я назвал бы Trickle Down. Хочется отметить и безусловное техническое мастерство Эльзы и ее партнеров. Это – если говорить о музыке. Но пафос Hindsight выходит далеко за ее рамки.
Джаз никогда не был башней из слоновой кости и живо откликался на состояние общества, в котором он живет. Достаточно вспомнить, что фри-джаз родился, как реакция темнокожих музыкантов на расовое неравенство в США. Hindsight Эльзы Нильссон с первого и до последнего трека – это еще и социально-политическое высказывание средствами музыки, в данном случае – джаза. Мне не первый раз приходится встречаться с работами, создателям которых очень не нравится нынешний президент США Дональд Трамп. Обратных вариантов пока не наблюдалось. Остается констатировать, что существенное большинство людей искусства, подобно многим представителям интеллектуальной элиты обоих побережий Штатов, в штыки встретило избрание Трампа в 2016 году. Это именно констатация, оценок здесь не будет. Нильссон – ярая противница Трампа и тех изменений, которые его избрание привнесло в жизнь Америки. В каждой композиции ее нового альбома ритмическая структура выстроена на основе лозунгов-кричалок, звучавших на демонстрациях людей, недовольных его политикой. Changed In Mid Air осуждает закон об ограничении въезда мигрантов, Will Help Come? клеймит позором задержку помощи жертвам урагана «Мария» в Пуэрто-Рико, Enough Is Enough призывает к ограничениям в продаже оружия в связи с очередным школьным расстрелом. What Can I Do?, посвященную расовым проблемам, Нильссон даже написала, пользуясь не привычной со времен Шонберга двенадцатитонной, а одиннадцатитонной системой, подчеркивая отсутствие полной гармонии в этой сфере. Вот такой, музыкально-джазово-политический альбом. С ним в течение 2020 года (альбом увидит свет в феврале) Нильссон собирается выступать по всей стране и сделать соответствующий клип к каждому треку. Борьба продолжается! Ваше отношение к этой музыке и к ее месседжу остается за вами.
© & (p) 2020 Elsa Nilsson
10 tks / 50 mins
(Elsa Nilsson – fl; Jeff McLaughlin – g; Alex Minier – b; Cody Rahn – dr, perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН