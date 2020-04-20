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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Marbin - Marbin Sampler

20.04.2020

Marbin - Marbin Sampler
Ансамбль из Чикаго Marbin нашим читателям хорошо знаком. Его основали и назвали комбинацией из собственных имен два израильтянина, гитарист Дани Рабин и саксофонист Дэнни Маркович, которые, отслужив армию, перебрались за океан и после недолгого пребывания в Нью-Йорке, где в 2007 году и был основан Marbin, обосновались в Городе Ветров. Те, кому Marbin успел понравиться, знают и то, что эта группа – один из самых активно концертирующих ансамблей в Штатах, дающий за год огромное количество концертов на больших и малых сценах. Возможно, поэтому у Marbin так часто менялись ритм-группы: американским партнерам удерживать такой гастрольный ритм было трудно по сравнению с прошедшими суровую школу ЦАХАЛа Дэнни и Дани. Не случайно на обложке представляемого альбома мы видим микроавтобус с музыкантами: так, на колесах, группа проводит обычно большую часть времени.

И могу себе только представить, как чувствительно ударил по Marbin коронавирусный карантин, прервавший на неопределенный срок концертную деятельность. Пока, судя по сайту группы, ближайший концерт запланирован на июнь, но состоится ли он – кто знает… И, наверное, в этой связи, чтобы компенсировать отсутствие прямого контакта с поклонниками, Marbin продвигает сейчас свой сэмплер, который можно свободно скачать или слушать всем желающим. А послушать тут есть что!

При всей концертной активности, на счету коллектива сейчас восемь полновесных альбомов авторской музыки. И для своего Marbin Sampler Дани и Дэнни отобрали композиции с каждого из них. Мне было особенно интересно услышать композицию с самого первого альбома группы, единственного, который я не слышал: Mei – лиричную композицию сложной и необычной структуры. Такие пьесы характерны для раннего периода творчества Marbin, о котором могу судить по второму альбому Breaking the Cycle, с которого и началаось для меня знакомство с коллективом, и композицию с которого Outdoor Revolution, где ярко звучит саксофон Марковича, я с удовольствием вспомнил, слушая Marbin Sampler. В программе этого сборника, выстроенной не в хронологическом порядке, обе эти композиции как бы разбавляют и «остужают» мощный выброс энергии, заключенный в остальных пьесах. Уже в Redline с альбома Last Chapter of Dreaming гитара Рабина звучит с хендриксовской яростью, а дальше группа решительно повернулась к динамичному джаз-року, иногда насыщая его ориентальными мотивами. Такова пьеса African Shabtay с альбома Aggressive Hippies или Spank Tank с последнего пока прошлогоднего альбома Strong Thing. Marbin Sampler – это и заряд позитивной энергии, и история группы в восьми актах, с которой может познакомиться каждый по адресу https://marbinmusic.bandcamp.com/album/marbin-sampler-free



2020 Marbin Music

8 tks / 52 mins

(Dani Rabin – g; Danny Markovitch – sax; with others;)

Линк предоставлен Marbin Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
фьюжн

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