Pablo Embon - Harmony Tales

«Пабло Эмбон остается верен себе и, в то же время, меняется, причем в сторону, которая мне кажется более интересной», - так я сформулировал сам для себя впечатления от прослушивания альбома Harmony Tales. Но чтобы читатель согласился или не согласился с подобным выводом, необходимо, конечно, как можно более объективно рассказать об этой работе живущего в Израиле и родившегося в Аргентине музыканта и композитора.
Для Пабло Эмбона это уже девятнадцатый альбом – цифра, внушающая уважение. Наш сайт познакомился с этим музыкантом в прошлом году, то был проект Reminiscent Moods – так же, как и сейчас, альбом из двенадцати треков и даже такой же продолжительности по времени звучания. Так же, как и сейчас, Пабло все в нем делал сам: трудно найти иного музыканта, в отношении которого понятие «сольный проект» имело бы столь буквальное значение. Эмбону не нужны другие партнеры, кроме его инструментов, а у каждого из них, кажется, не только своя функция, но и свой характер. Не случайно Пабло так скрупулезно перечисляет все клавишные и все гитары, которые он использовал при записи Harmony Tales (вся работа над альбомом заняла чуть более полугода – с июня 2019-го по январь 2020-го). Можно вспомнить, что в Reminiscent Moods он использовал еще и бас-гитару с контрабасом, но сейчас – только клавиши и гитары (оба типа инструментов, кстати, знакомы ему еще с детства), причем более эффектно в новой работе выглядят именно партии клавишных.
Но поговорим об альбоме в целом. Если в Reminiscent Moods стрелка воображаемого «стилистического барометра» между значениями «смус» и «фьюжн» склонялась, на мой взгляд, в сторону «смус», то сейчас очевиден решительный – и, опять-таки, на мой взгляд, - благотворный поворот к «фьюжн». Музыка Эмбона в Harmony Tales стала гораздо раскованнее и свободнее, в том числе в использовании самых разных этнических красок – и самый красноречивый пример здесь это, конечно, Song Of India
. Я с удовольствием слушал, скажем, Calling Out
, заставляющую вспомнить ранний фьюжн от Чика Кориа, но примером наибольшего разноцветья красок в этом альбоме для меня стала, пожалуй, For The Ones You Love
. В музыке Пабло появилось больше симпатичного драйва (Taste Of Freedom
, The Voice Of Truth
, и, особенно, Our Time
), она стала жизнерадостнее и, если хотите, танцевальнее, как в той же Taste Of Freedom
. И в этой связи мне подумалось еще и вот о чем…
Альбом Harmony Tales появляется в еще небывалый в мире период, когда значительная часть населения планеты сидит в карантинной изоляции, пытаясь сдержать распространение пандемии COVID-19. Мне представляется, что новая работа Пабло Эмбона вполне может послужить пусть маленьким, но приятным и полезным «витамином жизнерадостности», который обязательно скрасит жизнь запертым в своих квартирах людям. И это очень здорово! Спасибо, Пабло!
© & (p) 2019 Pablo Embon
12 tks / 54 mins
(Pablo Embon – p, keyb ( Ravenscroft 275 Acoustic Piano, Rhodes Electric Piano, Wurlitzer Electric Piano, Roland V-Piano, LA Custom C7 Grand Piano, Harmochord Organ, Una Corda Custom Piano, Yamaha CP80 Electric Piano), g (Ovation Acoustic Guitar Standard Elite 2778AX, Yamaha NTX900FM Nylon Guitar, Ibanez PM 120 NT Electric Guitar, 12 th String Acoustic Washburn WD10SCE12;)
Линк предоставил Pablo Embon
Леонид АУСКЕРН