Jarrett Cherner / Sarah Elisabeth Charles - Tone

Дебютный альбом дуэта из Бруклина. Сара Элизабет Чарльз работает в разных коллективах и в разных стилистиках. Она участвует в этно-джазовом коллективе Ajoyo, сотрудничает с Джорджем Кейблсом, Джесси Фишером, Крисченом Скоттом, а кроме того активно занимается преподавательской деятельностью. Не чужда эта сфера и Джарретту Чернеру, а как музыкант он уже выпустил два альбома на собственном лейбле BaldHill Records, а также работает с квинтетом Sketches.
Свой совместный проект Чернер и Чарльз назвали очень кратко и точно: Tone. Звук здесь действительно отшлифован с тщательностью швейцарского часовщика. Дуэт шел к выпуску альбома (он появится в ноябре) четыре года. Столько времени ушло на сочинение композиций. Финальную часть работы Джарретт и Сара Элизабет были вынуждены выполнять в условиях карантинной изоляции после того, как пандемия Covid-19 достигла США. В какой-то степени эта изоляция способствовала еще большей заряженности музыкантов своим проектом. Как рассказывает Джарретт, « Мы изучали свои возможности в области гармоний, мелодий и написания текстов., но также экспериментировали, меняясь ролями, когда я начинал петь, а Сара играла на фортепьяно, просто для того, чтобы посмотреть, что из этого получится.»
Результат: восемь совместно созданных композиций, лишь в Hanging On To Time музыканты использовали в качестве текста стихотворение Роберта Фроста. В композиции Speakтекст вообще практически отсутствует (именно эта вещь родилась в результате обмена ролями). В принципе же центральная тема альбома – это любовь к миру, который нас окружает. Решили ее музыканты средствами более близкими к авангарду, чем к какому-либо иному направлению. Работа глубокая, интересная, в чем-то эстетская и явно не для всех. Но кого затронет музыка Чернера и Чарльз, тот наверняка не пожалеет о времени, потраченном на прослушивание.
© & (p) 2020 BaldHill Records
8 tks / 37 mins
(Jarrett Cherner – p; Sarah Elisabeth Charles – voice;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
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