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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ajoyo - War Chant

22.04.2020

Ajoyo - War Chant
И обложка, и название проекта сразу дарят предчувствие пряных африканских ритмов, что не случайно. Первый, одноименный альбом проекта Ajoyo появился в 2015 году и встретил теплый прием у критиков и слушателей. Африканские мотивы и социальные проблемы в нем были с фантазией упакованы в джазовые идиомы. Новый альбом War Chant развивает эту же линию, которую наметили основатели ансамбля: саксофонист Ясин Буларес и вокалистка Сара Чарльз. Сотрудничать они начали еще в 2009 году, вскоре после того, как оба оказались в США. Буларес – музыкант франко-тунисского происхождения, который вырос между Тунисом и Парижем, а Чарльз имеет американо-гаитянские корни. Джойо Куо, ударник Фела Кути, стал первым опекуном Ясина в Нью-Йорке, посвятив его в секреты ритмов Черной Африки. Позже Буларес тесно сблизился с гаитянской общиной и шесть лет играл с группой Tabou Combo, гастролируя с ней по государствам карибского бассейна и африканским странам.

В основном составе Ajoyo вместе с Буларесом и Чарльз работают гитарист Майкл Валеану, уроженец Парижа, с которым Ясин играл первые концерты в Нью-Йорке, клавишник Джесси Фишер, басист Кайл Майлс и ударник Филипп Лемм. Кроме них в записи War Chant участвовала большая группа гостей, среди которых наиболее заметными оказались трубач Такуя Курода (в двух треках), вибрафонист Джоэль Росс и южноафриканская вокалистка Вуйо Соташе, составившая пару Саре Чарльз также в одном треке.

В целом альбом оставил неоднозначное впечатление. Получилось так, что для меня в нем музыка оказалась отдельно, а «идеологическая составляющая» - отдельно. Если говорить о музыке, то тут в основном царят оптимизм,энергия, ощущение яркости жизни и африканские ритмы, превращающие некоторые треки в отличные номера для дискотек. Целый ряд композиций Буларес написал на ритмы из Камеруна (Celebrity Café, Assyko, Better Love) и Марокко (Somber Joy). Можно добавить, что Assyko – это еще и трибьют Рою Харгруву, где ему салютует труба Куроды. Еще одна композиция, Jojo’s Groove – также трибьют, уже в честь вышеупомянутого Джойо Куо. При этом большая часть треков, включая титульный – это яростный протест музыкантов против ксенофобии, углубляющегося социального неравенства и политики Трампа в целом. Что ж, судя по целому ряду релизов, поступающих к нам на обзор, в этом Ajoyo не оригинальны, но и не одиноки.



© & (p) 2020 Shems Records

9 tks / 44 mins

(Sara E. Charles – voc; Yacine Boulares – sax; Jesse Fisher – keyb; Kyle Miles – b; Michael Valeanu – g; Philippe Lemm – dr; with Takuya Kuroda – tp (tks 4,7); Joel Ross – vibe (tk 5); Vuyo Sotashe – voc (tk 3); Akie Bermiss – voc, keyb (tk 7); Jonathan Levy – b (tk 1); Darius Christian – tb (tk 7); Eden Bareket – bars (tk 7); Keita Ogawa – perc (tks 2,3,5); Foluso Mimy – djembe (tk 1);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Гаити, Израиль, США, Тунис, Франция, ЮАР, Япония
музыкальный стиль
африканская музыка, фьюжн, этно-джаз

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