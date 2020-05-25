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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Enzo Carniel & House of Echo - Wallsdown

25.05.2020

Enzo Carniel & House of Echo - Wallsdown
Французский пианист Энцо Карниэль (р.1987) – музыкант чрезвычайно разносторонний. Выпускник Национальной консерватории в Париже, он более других почитал творчество Пола Блея, Телониуса Монка и Кита Джарретта. Каждый из них оставил след в его собственном творчестве. Энцо является бэнд-лидером группы Odyssée 808, играет в дуэте Silent Room с итальянским тромбонистом Филиппо Виньято, а мы представляем сегодня еще один проект Энцо Карниэля - House of Echo. Это квартет, где партнерами Энцо являются гитарист Марк Антуан Пьеро, басист Симон Талье и ударник Ариэль Тессье.

Альбом Wallsdown – третий для этого коллектива и первый с которым довелось познакомиться. В этой связи не могу судить о направленности творчества Enzo Carniel & House of Echo в целом, но если говорить именно об Wallsdown, то не могу не согласиться с наблюдением авторитетного британского журнала Jazzwise: «Привлекательная смесь классических эмбиентных пейзажей и острых соло». Действительно, музыка Карниэля (а в программе альбома все композиции, за исключением одной, сочинил он сам) ближе всего к эмбиенту, но весьма своеобразному. Сам Энцо играет и на обычном, и на подготовленном фортепьяно, и на клавишных, и на синтезаторе, да вдобавок использует полевые записи – прием, характерный более для авангардных проектов, чем для классического эмбиент. Для Карниэля Wallsdown – альбом концептуальный. Во многом композитора вдохновили литературные источники: великий аргентинец Хорхе Луис Борхес и самый крупный французский фантаст последних десятилетий Ален Дамасио. Основная идея альбома – это освобождение сознания через музыку. При этом свои звуковые пейзажи Карниэль пишет как бы «в три слоя»: первый – это чисто природные звуки (в данном случае – звук камней), второй – это акустический инструментарий (символизирующий физическое, материальное начало – тело человека), наконец, третий слой – это электронные звучания, как продукт абстрактного мышления, так сказать, игры разума. Вот такая сложная «идеологическая надстройка», которую надо знать, чтобы в полной мере оценить замысел музыканта и его реализацию. Так что, эмбиент от Энцо Карниэля явно не просто своеобразен по звучанию, House of Echo приглашает слушателя в необычное путешествие, которое подходит не для всех: интеллектуальное и эмоциональное в этом проекте неотделимы друг от друга.

© & (p) 2020 jazz&people records

9 tks / 43 mins

(Enzo Carniel - p, prepared p, Fender Rhodes, synths, field recording, sound design; Marc Antoine Pierro - g, electronics, sound design; Simon Tailleu – b; Ariel Tessier - dr, perc, stones;)

Линк предоставлен jazz&people records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
эмбиент

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