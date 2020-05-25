Enzo Carniel & House of Echo - Wallsdown

Вокалистка и композитор Дана Сандлер родилась в Майами, Флорида. Музыке она училась сначала в родном штате, а затем в Бостоне, в Консерватории Новой Англии. Был в ее биографии период, когда она отошла от музыки и увлеклась медициной, но ...