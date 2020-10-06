Kasperi Sarikoski - 3+1

Сильный и очень необычный альбом. Часто ли вам, скажите на милость, приходилось слушать джаз в исполнении трио в составе тромбон + контрабас + ударные? Уверен, что нет, если вообще такой прецедент имел место. И именно такой альбом предлагает нам с помощью лейбла Outside in Music финский тромбонист Каспери Сарикоски. Родился этот музыкант в 1988 году в Хельсинки, на тромбоне играет с восьми лет, в 2013 году окончил столичную Академию Сибелиуса. Играл в самых разных составах, включая собственную группу Nuance и лучший биг-бэнд Финляндии UMO Jazz Orchestra. В 2017 году Каспери отправился в Нью-Йорк для учебы в известной школе Джульярд. В джазовой столице мира он играл с Дэйвом Либмэном, Крисом Чиком и другими видными музыкантами. В 2019 году, получив диплом Джульярда, Сарикоски вернулся на родину, заняв пульт первого тромбониста в UMO Jazz Orchestra.
За время жизни в Нью-Йорке Сарикоски и познакомился с музыкантами, с которыми записал второй в своей дискографии альбом с необычным названием 3+1. С итальянским ударником Франческо Чинильо они вместе учились в Джульярде. Вместе с чилийским басистом Саймоном Уилсоном они выступали в ансамбле Чинильо в известном джаз-клубе Smalls. А вот с канадским пианистом Крисченом Ли Сарикоски познакомился еще до поездки в США в 2011 году. Этим составом и был записан 3+1, то есть основную часть альбома играет трио Сарикоски – Уилсон – Чинильо, а в одном треке к ним присоединяется еще и Ли.
Любопытно, что в составе нет ни одного американца, но программа альбома сложилась в основном из композиций, написанных Каспери за время жизни в Нью-Йорке на основе впечатлений от этого города. Скажем, Great Lawn Oval он сочинил в связи с видом бейсбольных полей в Сентрал-Парке, а Leonard Street родилась из воспоминаний о Рождестве в Трайбеке. Кстати, именно Great Lawn Oval для меня стала одним из самых сильных впечатлений альбома. Прекрасная техника игры Сарикоски, необычное сочетание его сольных партий с ритм-группой, проникновенные мелодические линии, делающие музыку Каспери очень образной – например, в Slow Morning Coffee буквально видишь это неторопливое утро с чашечкой кофе – все это делает прослушивание 3+1 настоящим праздником джаза. В Onward and Upward достойный дуэт с Сарикоски составляет и Крисчен Ли.
Самым выдающимся европейским тромбонистом был знаменитый немецкий музыкант Альберт Мангельсдорф. Мне кажется, что в лице Каспери Сарикоски мы имеем совсем иного по стилю игры, но не менее яркого наследника его славы.
© & (p) 2020 Outside in Music
10 tks / 43 mins
(Kasperi Sarikoski – tb; Simón Willson - b; Francesco Ciniglio – dr; with Chrisian Li – p (tk 5);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН