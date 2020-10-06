Kasperi Sarikoski - 3+1

Когда-то давно на острове Куба, в Гаване жили и дружили друг с другом мальчик и девочка. Оба они любили музыку, которая постоянно звучала вокруг, но тогда они не подозревали, что оба окажутся в США и станут звездами афро-кубинского джаза ...