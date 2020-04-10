Donauwellenreiter - Delta

15 апреля в самом известном джазовом клубе Вены Porgy & Bess должна была состояться презентация нового, четвертого альбома австро-итальянского ансамбля Donauwellenreiter (что-то типа «Дунайские серферы») под названием Delta. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы: презентацию отменили. Но ничто не помешает поклонникам этого коллектива (а их немало) приобрести, начиная с 17 апреля, новый альбом и не спеша посмаковать его дома.
Состав Donauwellenreiter гораздо ближе к академическому квартету, чем к джазу: скрипка, виолончель, фортепьяно и ударные, но именно в таком составе «Дунайские Серферы» играют музыку, в которой деликатное камерное звучание строится на основе вполне джазовой импровизации. И если употреблять для определения стилистики музыки такой расплывчатый термин, как кроссовер, то, наверное, Donauwellenreiter подходит под него идеально. Этой таорческой линии коллектив придерживался с самого начала своей работы (первый альбом Euphoria датирован 2016 годом), верен ей Donauwellenreiter и в новом проекте.
Тон ему задает уже стартовая композиция с характерным названием Good Bye Vienna. В следующей пьесе Le Papillon ритмическая составляющая выглядит существенно более заметной: ударник Йорг Микула убедительно показывает, что он в этом составе отнюдь не ограничен декоративными функциями. Отмечу сразу, что в композиции с квази-восточным названием Ibra Him он использует еще и экзотический традиционный ударный инструмент томбак, пришедший к нам из Ирана. Кстати, в этой же пьесе, как и в нескольких других скрипачка Мария Краффонара еше и поет, добавляя свежих красок в ансамблевый саунд. Как мне показалось, ее голос особенно эффектно выглядит в коде композиции Close. Безусловных же фаворитов в Delta я насчитал для себя два: во-первых, это самая длинная композиция альбома, шестиминутная Nemophilia с ее торжественно-скорбной и очень эмоциональной музыкой (ее можно оценить по не менее интересному и необычному «лесному» видеоряду), а во-вторых, совсем иного настроения пьеса Jump 'n' Run, где эффектные виолончельные пассажи Лукаса Лауэрмана дружно поддерживают другие участники квартета.
Общее впечатление от музыки Donauwellenreiter, с которой я встретился впервые, постараюсь выразить кратко: услада для ушей и лекарство для души. Рекомендую!
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