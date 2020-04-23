Dave Stryker with Bob Mintzer and the WDR Big Band - Blue Soul
23.04.2020
Далеко не первый альбом, где один из лучших европейских биг-бэндов – немецкий WDR Big Band из Кельна, записывается с кем-то из знаменитых и уважаемых джазовых инструменталистов. Американский гитарист Дэйв Страйкер, имеющий на своем счету уже три десятка альбомов и в последние годы купающийся в лучах славы после успеха своей серии альбомов Eight Track, под это определение подходит идеально. Вдобавок, в настоящее время главным дирижером WDR Big Band является другой известный американец, Боб Минцер, который несколько раз выступал в качестве гостя с Dave Stryker’s Organ Triо. Именно у него и возникла идея о совместной записи программы, составленной преимущественно из музыки Страйкера и с ним в качестве основного солиста. По его приглашению Страйкер прилетел на неделю в Германию в марте 2019 года, где и был записан в Кельне альбом Blue Soul.
В программу альбома вошли собственные композиции Страйкера (их больше всего), «ударные» треки из вышеупомянутой серии Eight Track (Trouble Man и What’s Going On Марвина Гая, When Doves Cry Принса и Wichita Lineman Джимми Уэбба), а также композиция Стенли Тьюрентайна (с которым Страйкер работал в начале своей карьеры) Stan’s Shuffle. Минцер выполнил большинство аранжировок и все оркестровки для этой программы, а также в трех треках солировал на тенор-саксофоне. Blue Soul получился достаточно стандартным по объему, отличным по звучанию и весьма качественным по музыке.
Пьесы Страйкера в исполнении биг-бэнда и в аранжировках Минцера, конечно, зазвучали по-другому: более мощно, более празднично, если хотите. В основном это стало результатом работы духовых секций, а также солистов оркестра. В первую очередь тут отмечу органиста Билли Теста, альт-саксофониста Йохана Хорлена и, разумеется, Боба Минцера. Самому Дэйву, похоже, передалось настроение оркестра и его сольные партии были весьма хороши. У меня даже появился соблазн сравнить игру Страйкера с WDR Big Band и с его собственным комбо в тех или иных пьесах. Поклонникам мастера, в чьих коллекциях, уверен, этот альбом найдет себе место, рекомендую также проделать этот эксперимент. Что лучше – это уже зависит от ваших вкусов (кто-то просто больше любит камерный вариант), но, в любом случае, Blue Soul не разочарует, порукой тому и тот видео вариант исполнения Blues Strut Страйкера, который вы найдете в конце этого текста.
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