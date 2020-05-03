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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Jeff Morris - Hearing Voices – Human Sounds, Digital Ears

03.05.2020

Jeff Morris - Hearing Voices – Human Sounds, Digital Ears
Третий альбом Джеффа Морриса – и третья встреча с ним для нашего сайта. Напомню: рецензии на Interfaces. Jazz Meets Electronics (2018) и With Strings. Live Sampling In Counterpoint (2019) вместе с биографическими подробностями из жизни американского музыканта и компьютерщика Джеффа Морриса можно легко найти у нас, воспользовавшись функцией «поиск». Темы его предыдущих работ легко можно понять по названиям альбомов. Но в любой работе его интересует прежде всего авангардная музыка, получаемая с использованием современных электронных «примочек». Не стал исключением и новый диск Джеффа Морриса.

Мне он больше всего напоминает некую смесь музыкального произведения с научно-исследовательской работой. Исследует здесь Моррис особенности сочетания человеческого голоса с электроникой. Можно даже сказать, что этот альбом суммирует результаты его исследований за двадцать лет: самая ранняя запись из вошедших в альбом, Jabberwocky – A Timbre Poem, была сделана во Флориде в 1999 году, а самая поздняя, Reprise (Hearing Voices) – в Техасе, в 2019-м. Но треки в альбоме расположены не в хронологическом порядке. Открывает альбом композиция In the Middle of the Room, в которой Моррис сотрудничал с вокалисткой Элизабет Блэйр. Благодаря технике сэмплирования, которую сам Моррис называет live sampling, голос Блэйр превратился в настоящий женский хор путем многократного сэмплирования. В следующем эксперименте (или в следующей композиции, если вам так удобнее) Definition of A, к Блэйр присоединяется еще и Сюзанна Худ, и здесь импровизация в реальном времени встречается уже с, как это называет Моррис, «прото-словами» - очень необычное впечатление. Последующие три композиции – это уже эксперименты с мужским голосом: это записи 2014 года, сделанные в Университете Северной Каролины, где партнером Морриса был также композитор компьютерной музыки Роберт Вашка II. А та самая ранняя пьеса, Jabberwocky – A Timbre Poem – это первый эксперимент Джеффа Морриса, проделанный под руководством его учителя, Джозефа Батча Рована, где они оба взяли за основу стихи Льюиса Кэрролла. А завершая альбом, Моррис в Reprise (Hearing Voices) с помощью компьютерного алгоритма как бы совершает обзор всех предыдущих пьес.

Разумеется, это эксперимент. Разумеется, он не всем нравится. Но не стоит забывать, что то, что мы считаем подчас экстравагантным экспериментом сегодня, завтра станогвится естественным и вполне привычным инструментом для многих. Джефф Моррис, этот разведчик музыки будущего, любит идти далеко впереди. Традиционен он только в одном: как и ранее, обложку альбома украшает картина художницы Эйприл Занне Джонсон, на этот раз - In the Middle of the Room (2019), видимо, давшая название стартовой композиции – или наоборот? Это авангард, тут ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов!

© & (p) 2020 Ravello Records

7 tks / 50 mins

(Jeff Morris – voice,electronics; Elisabeth Blair, Susanna Hood, Rodney Waschka II, Joseph Butch Rovan – voice;)

Линк предоставила Sara Warner, PARMA Recordings

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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