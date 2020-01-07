Javier Nero - Freedom

Хавьер Неро – талантливый тромбонист, победитель четырех международных конкурсов исполнителей на этом инструменте. Последние годы он живет в Нью-Йорке и активно участвует в джазовой жизни, руководя двумя своими составами – септетом и большим джазовым оркестром. Кроме того, Неро работает с самыми разными коллективами – от гаитянского ансамбля Klass до хасидских еврейских музыкальных ансамблей. Его композиции исполняют многие оркестры и отдельные исполнители.
И вот, 7 августа на лейбле Outside in Music выходит его первый авторский альбом с коротким названием Freedom, в программе которого – 12 композиций Неро. Записывал он эту работу со своим септетом и большой группой гостей, среди которых такие именитые, как трубач Брайан Линч (обладатель Грэмми) или пианист Шелли Берг (номинант Грэмми). В современной донельзя политизированной Америке Неро прокламирует вполне разумное и трезвое отношение к понятию «свобода». Как считает музыкант, «выбирая какую-то сторону, ты не выбираешь истину. Отдавать предпочтение черным над белыми или белым над черными это не значит выбирать истину. Истинная свобода отбрасывает социальную форму и бытие и выражает нашу истинную сущность.» Возможно, такому взгляду на вещи помогает происхождение музыканта, в чьих жилах смешана кровь белых и черных американцев, индейцев и латиносов.
Столь же богата самыми разными элементами и музыка Неро. Стилистически это весьма современный джаз мэйнстримового толка. Благодаря обилию духовых даже в формате септета с гостями его ансамбль звучит, как мини-биг-бэнд. Один из участников записи альбома, Брайан Линч говорит о музыке Неро так: «Она современна, сложна, но доступна для восприятия. Она в равной степени приятна и исполнителю, и слушателю». Трудно, что либо добавить к этим словам, кроме того, что гостевое присутствие самого Линча, Шелли Берга и вокал Лорин Десберг (в трех треках) делает Freedom еще более приятныой новинкой этого лета.
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