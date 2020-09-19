Benjamin Koppel - Ultimate Jazz & Soul Revue

Совсем недавно мы рассказывали нашим читателям о двойном альбоме The Art of the Quartet, записанном датским альт-саксофонистом Бенджамином Коппелем в альянсе со звездами американского джаза. Но швейцарский лейбл Unit Records выпустил одновременно два двойных альбома Коппеля, и сегодня подошел черед второго релиза. Называется он Ultimate Jazz & Soul Revue и представляет собой запись концерта, сыгранного на «коппелевском» фестивале Summer Jazz в театре Бетти Нансен в Копенгагене в 2019 году. Здесь главными героями стали Коппель, уже знакомый по The Art of the Quartet американский басист Скотт Колли и еще два американца – опытнейший ударник Бернард Парди и знаменитый трубач Рэнди Брекер. Целая группа датских джазменов, в первую очередь – клавишник Якоб Кристенсен, также участвовала в том концерте.
В этом «двойнике» совсем другая музыка и совсем другой Коппель, Коппель, обратившийся к своим корням. Как говорит сам музыкант, в юные годы он, помимо Beatles, слушал в основном американских мастеров госпел (Махалия Джексон, Staple Singers и так далее) и музыки соул (Арета Фрэнклин, Марвин Гей, Стиви Уандер). Так что, программа этого концерта (и, соответственно, альбома) – это, преимущественно, музыка таких людей, как тот же Уандер, Кертис Мэйфилд или Слай Стоун, а также три собственных композиции Коппеля. А открывает его Them Changes Бадди Майлса с легендарного альбома Джими Хендрикса Band of Gypsys. Датско-американская команда сразу задает этим номером мощный драйв всему концерту, изрядно «зарядив» публику к восприятию и классической Manteca Диззи Гиллеспи, и Move on Up Мэйфилда, и Don’t You Worry ‘Bout a Thing Уандера. Драйва в этом альбоме побольше, чем в The Art of the Quartet, но ярких импровизационных моментов никак не меньше. Коппель в дуэте или в поочередных соло с Рэнди Брэкером, как справедливо указывает пресс-релиз альбома, напоминает новую версию Brecker Brothers: прекрасный образчик высококачественной музыки фьюжн. Из собственных пьес Бенджамина Коппеля мне более других запомнилась Hammond Street, яркая фанковая вещь, где каждый из музыкантов получил роскошное поле для сольных партий. И, конечно, особо надо отметить Respect Отиса Реддинга. Эту композицию великолепно исполняла Арета Фрэнклин, а здесь ее достойно заменяет Мари Кармен Коппель, старшая сестра Бенджамина. Когда-то брат и сестра (ему -19, ей -23) отправились в Нью-Йорк, к корням своей любимой музыки. Бенджамин вскоре вернулся в Европу, а вот Мари подзадержалась в Америке, став, как сегодня говорит Коппель, чуть ли не первой европейской, а возможно и вообще первой белой певицей в составе Brooklyn Fountain Church of Chrisт. Сегодня Коппели демонстрируют и любовь, и знание, и творческий подход к исполнению соул, госпел, фанка и другой американской «черной» музыки. Ultimate Jazz & Soul Revue – прекрасный пример того.
© & (p) 2020 Unit Records
2 CD
11 tks / 105 mins
(Benjamin Koppel – as; Randy Brecker – tp; Jacob Christoffersen - fender rhodes, wurlitzer, synth; Scott Colley – b; Bernard Purdie – dr; with Dan Hemmer – hammond; Jacob Andersen – perc; Søren Heller – g; Marie Carmen Koppel – voc;)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН