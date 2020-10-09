Dean Tsur - Moments of Inspiration

Саксофонист Дин Цур – полуфиналист конурса им. Телониуса Монка, обладатель целого ряда иных наград. Он имел честь играть с Роем Харгрувом и Уинтоном Марсалисом, выступал в самых престижных клубах Нью-Йорка, где он сейчас живет, объездил, выступая на фестивалях или в гастрольных турах, страны трех континентов. А в ноябре 2020 года Цур выпускает на Outside in Music свой дебютный альбом Moments of Inspiration.
Сам музыкант называет эту работу road album (очевидно, по аналогии с кинематографическим понятием road movie), поскольку она содержит музыку разных лет и отражает определенные этапы творческого и жизненного пути Дина Цура за последние семь лет. Правда, мне не совсем понятно, почему в таком случае он расположил записи не в хронологическом порядке, что было бы вполне логично. Что же, попытаемся это сделать за него.
Итак, июнь 2013 года, студия Ран Барон в израильской консерватории в Тель Авиве. Здесь Цур записал квартетным составом три композиции. Дин родился, вырос и стал музыкантом в Израиле. Рядом с ним в этих записях – местные музыканты, из которых двое, пианист Алон Тайяр и ударник Ноам Израэли, - его друзья детства и постоянные партнеры в музыке. Two for the Road Манчини – грустноватая баллада, You Don’t Know Me построена на блюзовых мотивах, а Harmony #4 – собственное сочинение Цура, написанное в содружестве с его педагогом, известным пианистом Вадимом Неселовским. Это, пожалуй, самая интересная пьеса израильской сессии. Апрель 2016 года, студия знаменитой школы Джульярд в Нью-Йорке. Совершенствовать свое мастерство молодой музыкант начал здесь. Пьеса I'll Be with You In Apple Blossom Time записана здесь в компании соучеников Цура, также в формате квартета, но с привлечением струнных. Это баллада, на мой вкус – слишком «сладковатая» за счет струнных, но сам Цур в этой записи, бесспорно, хорош. И, наконец, три самые свежие записи, сделанные в Нью-Йорке в марте и ноябре 2019 года. Опять квартеты (похоже, дюбимый формат Дина), но за фортепьяно во всех случаях – нью-йоркский друг и коллега Цура по многим выступлениям Джек Глоттман. Много играл он и с басистом Расселом Холлом. Здесь Дин показывает свое матерство в исполнении самой разной музыки – и классический свинговый джаз в Centerpiece Харри Свитс Эдисона, и классический мэйнстрим в изветном стандарте Cherokee, и самая длинная композиция в альбоме, семиминутная Spring Can Really Hang You Up the Most.
Можно проследить по всем этим записям как растет мастерство саксофониста, его умение слышать партнеров, его талант импровизатора. Понятно, что у Дина Цура еще все впереди. Отрадно, что он помнит о своих корнях и ценит их. Я уверен, что у него будет еще немало Moments of Inspiration и надеюсь их услышать.
© & (p) 2020 Outside in Music
7 tks / 32 mins
(Dean Tsur – sax; in Israel: Alon Tayar –p; Avri Borochov – b; Noam Israeli – dr; in USA: Jack Glottman, Jaehun Kang – p; Russell Hall, Dan Stein, Dan Chmielinski – b; Charles Goold, Ben Zweig, Andrew Wangemann – dr; String Orchestra;)
Линк предоставил Simeon Davis, Outside in Music
Леонид АУСКЕРН