Simon Deeley’s Blue Haze - Afan’s Dance

Уроженец графства Вустершир, британский пианист, композитор и педагог Саймон Дили долгое время был заметной фигурой регионального масштаба. Его хорошо знали и тепло принимали в Вест-Мидленде и Бирмингеме. Потом, в 2014 году, Саймон географически как бы удалился от центров музыкальной жизни Великобритании, переселившись в Уэльс и решив посвятить себя в первую очередь композиции, но музыка, которую он демонстрирует со своей группой Simon Deeley’s Blue Haze, наоборот, выносит его на общенациональный и, как свидетельствуют эти строки, международный уровень.
Первые альбомы этого коллектива выходили в 2016 (Crossing Borders) и 2017 годах (From the Blue Hills). Там акцент по звуку был сделан на звучание саксофона, а по стилистике имел существенный уклон в латинский джаз. Новый альбом Afan’s Dance, записанный осенью 2019 года, знаменует переход к формату классического фортепьянного трио, где естественным образом на авансцену выходит сам Дили, и уход от латины. В альбом вошло девять композиций Саймона Дили. Условно я разделил бы эту программу на две группы. В одну, большую, во главе с титульной композицией On Afan's Dance, вошли пьесы, где трудно сказать, где начинается джаз и кончается современная камерная музыка (Дили, кстати, получил классическое образование) и наоборот. Они, как правило, выделяются более атмосферичной музыкой, невысоким темпом и большей продолжительностью звучания. Другая – это такие композиции, как стартовая The Velvet Blue, Hey CC! или Smooth Groove Jozano – с выраженной ориентацией на музыку фьюжн, четким грувом и почти танцевальной атмосферой. Объединяет обе группы, понятное дело, их создатель. В обоих случаях Саймона отличает присущая ему ясность и чистота мелодических линий, отличное владение инструментом и хорошее взаимопонимание с партнерами, из которых я не могу выделить кого-то одного: и басист Купер, и ударник Расселл оказались на высоте тех задач, которые ставил перед ними бзнд-лидер. Первые работы Simon Deeley’s Blue Haze мне слышать не довелось, но Afan’s Dance оставил весьма приятное впечатление. Саймон Дили – талантливый композитор и пианист с ярко выраженным индивидуальным стилем, может быть, чуть напоминающий Билла Эванса. Рекомендую!
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