Simon Deeley’s Blue Haze - Afan’s Dance

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Simon Deeley’s Blue Haze - Afan’s Dance

08.08.2020

Simon Deeley’s Blue Haze - Afan’s Dance
Уроженец графства Вустершир, британский пианист, композитор и педагог Саймон Дили долгое время был заметной фигурой регионального масштаба. Его хорошо знали и тепло принимали в Вест-Мидленде и Бирмингеме. Потом, в 2014 году, Саймон географически как бы удалился от центров музыкальной жизни Великобритании, переселившись в Уэльс и решив посвятить себя в первую очередь композиции, но музыка, которую он демонстрирует со своей группой Simon Deeley’s Blue Haze, наоборот, выносит его на общенациональный и, как свидетельствуют эти строки, международный уровень.

Первые альбомы этого коллектива выходили в 2016 (Crossing Borders) и 2017 годах (From the Blue Hills). Там акцент по звуку был сделан на звучание саксофона, а по стилистике имел существенный уклон в латинский джаз. Новый альбом Afan’s Dance, записанный осенью 2019 года, знаменует переход к формату классического фортепьянного трио, где естественным образом на авансцену выходит сам Дили, и уход от латины. В альбом вошло девять композиций Саймона Дили. Условно я разделил бы эту программу на две группы. В одну, большую, во главе с титульной композицией On Afan's Dance, вошли пьесы, где трудно сказать, где начинается джаз и кончается современная камерная музыка (Дили, кстати, получил классическое образование) и наоборот. Они, как правило, выделяются более атмосферичной музыкой, невысоким темпом и большей продолжительностью звучания. Другая – это такие композиции, как стартовая The Velvet Blue, Hey CC! или Smooth Groove Jozano – с выраженной ориентацией на музыку фьюжн, четким грувом и почти танцевальной атмосферой. Объединяет обе группы, понятное дело, их создатель. В обоих случаях Саймона отличает присущая ему ясность и чистота мелодических линий, отличное владение инструментом и хорошее взаимопонимание с партнерами, из которых я не могу выделить кого-то одного: и басист Купер, и ударник Расселл оказались на высоте тех задач, которые ставил перед ними бзнд-лидер. Первые работы Simon Deeley’s Blue Haze мне слышать не довелось, но Afan’s Dance оставил весьма приятное впечатление. Саймон Дили – талантливый композитор и пианист с ярко выраженным индивидуальным стилем, может быть, чуть напоминающий Билла Эванса. Рекомендую!



© & (p) 2020

9 tks / 55 mins

(Simon Deeley – p; Ian Cooper – el.b; Charlie Russell – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
академическая музыка, фьюжн

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dave Bryant - Night Visitors

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Если вам близка музыка такого мастера джаза, как Орнетт Коулмен, то наверняка интересен будет и альбом одного из его самых преданных учеников. Пианист, клавишник и композитор Дэйв Брайант, уроженец Вирджинии, окончил колледж Беркли в 1983 ...
подробнее
16.05.2020

Dave Stryker with Bob Mintzer and the WDR Big Band - Blue Soul

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Далеко не первый альбом, где один из лучших европейских биг-бэндов – немецкий WDR Big Band из Кельна, записывается с кем-то из знаменитых и уважаемых джазовых инструменталистов. Американский гитарист Дэйв Страйкер, имеющий на своем счету ...
подробнее
23.04.2020

David Bach - Fierce Heart

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: смус джаз
Имя пианиста, клавишника и композитора Дэвида Баха вы вряд ли встретите в анкетах лучших джазменов года или списках популярности общеамериканского масштаба, но у себя в Мэриленде этот музыкант пользуется широкой известностью. В 2019 году ...
подробнее
21.06.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com