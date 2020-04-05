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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Robert Lee - Ascension

05.04.2020

Robert Lee - Ascension
До сих пор имя «Роберт Ли» ассоциировалось у меня с командующим армии конфедератов во время Гражданской войны в США. Но теперь оказывается, что есть и более мирный Роберт Ли – канадский басист и композитор, судя по внешности – азиатского происхождения. Пресс-релиз от Orange Grove Publicity в связи с выходом его дебютного альбома Ascension сообщает много любопытных подробностей и называет Роберта одним из самых ярких молодых музыкантов на канадской джазовой сцене. Прослушав альбом, охотно с этим соглашусь. А вот особой близости его ансамбля с коллективами Брайана Блэйда и Крисчена МакБрайда я не почувствовал.

Мне показалось, что саунд ансамбля Ли куда более разрежен, атмосферичен и, несмотря на крепкую джазовую основу, близок и к современной камерной академической музыке. Возможно, «виноваты» в этом две вокалистки состава – Минджия Чен и Кейти Джордж, чьи голоса попеременно звучат во всех десяти треках альбома. В технических данных альбома очень справедливо указано не vocal, а именно voice: обе исполнительницы практикуют (по крайней мере, в этом проекте) не традиционное пение и, в общем-то, даже не привычный джазовый скэт, а именно вокализ. Обе – обладательницы высоких, прозрачных голосов, которые становятся основой звучания большинства композиций альбома. Надо сказать, что ранее мне не доводилось слышать не только самого Роберта Ли, но и всех без исключения музыкантов его ансамбля. И они , бесспорно, оставили весьма приятное впечатление, особенно альт-саксофонистка Эллисон Ау, гитарист Тревор Джанкола и вибрафонист Майкл Дэвидсон (в Burton’s Bounce отлично звучат его вибрафон и контрабас самого Роберта Ли).

Коль упомянул один из треков альбома, надо рассказать подробнее и о программе в целом. Тематика композиций отражает, естественно, вкусы их автора. И тут заметно, что Роберт Ли очень любит кино, и такие пьесы, как Emerald, Cardinal on the Cobblestone, Wild Wind навеяны в первую очередь именно музыкой для кино, и ткань их весьма образна. А вот титульная Ascension и Ethos – это уже размышления автора о глобальных проблемах бытия. Вообще, проходных, случайных треков в альбоме я не заметил. Глубокий, тщательно проработанный альбом с интересным и нестандартным саундом – для дебюта совсем неплохо!

© & (p) 2020 Robert Lee

10 tks / 58 mins

(Robert Lee – b; Mingjia Chen (tks 3, 4, 7, 8, 10), Caity Gyorgy (tks 1, 2, 5, 6, 9) – voice; Allison Au – as (tks 1, 2, 4-9); Trevor Giancola – g; Augustine Yates – p (tks 1, 2, 5, 6); Geoff Claridge - cl (tk 3); Michael Davidson – vibe, crotales (tks 3, 4, 10); Jacob Wutzke - dr (tks 1-9);)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
академическая музыка, кроссовер

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