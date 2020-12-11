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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Maximiliano Kirszner - Isla

11.12.2020

Maximiliano Kirszner - Isla
Принято считать (хотя это далеко не всегда верно), что в академической музыке на контрабасе играют смычком, а в джазе – пиццикато. Если следовать этому стереотипу, то, судя по альбому Isla, аргентинский басист Максимиллиано Кирзнер в равной степени академический музыкант и джазмен. Это действительно так!

Уроженец Буэнос-Айреса, Максимиллиано Кирзнер (р.1987) получил классическое образование, закончив столичную Консерваторию имени Мануэля де Фальи. Параллельно изучал он и джаз. Сегодня этот музыкант является одним из наиболее востребованных басистов в аргентинском джазе. И пусть имена музыкантов европейцу вряд ли скажут много, но само перечисление впечатляет: Кирзнер играет с квинтетом Эрнесто Жодоса, трио Энрике Норриса, квинтетом Натаниэля Эдельмана, квартетом Джулии Санжуржо, трио Сантьяго Лейбсона, а также непременно присоединяется к квартету Тони Малаби, когда тот приезжает в Байрес (так аргентинцы обычно сокращают название своей столицы). Участвовал Кирзнер и в ряде международных проектов, напрмер, с такими мастерами, как Джон Холленбек или Джан-Лука Петрелло. Наконец, Максимиллиано возглавляет и собственное трио (с Эдельманом и Фермином Мерло) и записал с ним в 2015-2019 годах уже три альбома в качестве лидера. Но его четвертый альбом Isla резко отличается от предыдущей продукции.

Isla – это сольный альбом, где Кирзнер остается один на один со своим инструментом. Сразу скажу, что далеко не каждый басист готов к таким экспериментам. Повторюсь, что одиннадцать пьес, составивших его программу, можно в равной степени отнести и к академической музыке, и к джазу. Вы услышите здесь одиннадцать ярких миниатюр, в которых музыкант демонстрирует все возможности своего акустического инструмента. Да, он, конечно же, играет в разных техниках, порой еще используя корпус контрабаса в качестве ударного инструмента. Низкий и сочный тембр инструмента помогает Кирзнеру создавать необычайно выразительные звуковые картины. Даже при моем близком к нулю знакомстве с испанским, я знаю, что Isla – это «остров». Так Максимиллиано назвал титульную пьесу альбома. Но слушая его, кажется, что в воображении проплывают перед тобой сразу одиннадцать островов, целый архипелаг, по-тропически пестрый, полный жизни и красоты, которую сумел показать нам аргентинский контрабасист. Рекомендую!



© & (p) 2020 ears&eyes Records

11 tks / 31 mins

(Maximiliano Kirszner – b;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

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