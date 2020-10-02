Simone Kopmajer - My Wonderland

Та же певица, тот же сопровождающий ее инструментальный ансамбль, тот же лейбл… Но на самом деле прошло уже два года с момента нашей первой встречи с австрийской джазовой вокалисткой Симоне Копмайер на альбоме Spotlight On Jazz, и сегодня мы представляем ее новейшую работу: альбом My Wonderland.
Симоне Копмайер – большой мастер классического свингового вокала. Слушая ее, никак не назовешь эту музыку старомодной. И так считаю не только я. Популярность этой певицы у публики в Европе, Америке, Азии говорит сама за себя. О Копмайер в самых высоких степенях отзывапся такой авторитет в сфере вокального джаза, как Марк Мерфи, у которого она училась в свое время. Не последнюю роль в успешных продажах альбомов певицы играет и постоянство и сыгранность аккомпанирующего ансамбля, в который входят четверо ее соотечественников-австрийцев и опытнейший американский саксофонист Терри Майерс, возглавляющий в настоящее время оркестр Томми Дорси.
Программа нового альбома My Wonderland тщательно выверена. Четыре новые собственные песни Симоне, сочиненные преимущественно в творческом союзе с пианистом Паулем Урбанеком, из которых особо выделю титульную My Wonderland на старте альбома – настоящий ударный хит, а также финальную A Trembling Moon (Clair De Lune) – здесь Копмайер и Урбанек обработали в духе свинга мелодию известного французского композитора-импрессиониста Клода Дебюсси. Есть в программе вещь и еще одного француза: знаменитая мелодия Франсиса Лея к культовому фильму 60-х годов «Мужчина и женщина». Кого-то, возможно, удивит появление в программе альбома песни Карлоса Сантаны Europa (Manana), а вот наличие в ней песни такого хитмэйкера, как Берт Бакарак кажется вполне естественным: Raindrops Keep Falling on My Head. Почти обязательный ныне привкус латины придают альбому Voce E Eu (You And I) и мелодия Жобима So Danco Samba. Остальная часть альбома – классические джазовые стандарты, включая, наверное, тысяче первую версию «Каравана» Эллингтона и Тизоля. Если вам близок дух старого джаза, филигранный скэт и настоящий свинг - My Wonderland от Симоне Копмайер должен вам понравиться.
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