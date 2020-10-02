Simone Kopmajer - My Wonderland

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Simone Kopmajer - My Wonderland

02.10.2020

Simone Kopmajer - My Wonderland
Та же певица, тот же сопровождающий ее инструментальный ансамбль, тот же лейбл… Но на самом деле прошло уже два года с момента нашей первой встречи с австрийской джазовой вокалисткой Симоне Копмайер на альбоме Spotlight On Jazz, и сегодня мы представляем ее новейшую работу: альбом My Wonderland.

Симоне Копмайер – большой мастер классического свингового вокала. Слушая ее, никак не назовешь эту музыку старомодной. И так считаю не только я. Популярность этой певицы у публики в Европе, Америке, Азии говорит сама за себя. О Копмайер в самых высоких степенях отзывапся такой авторитет в сфере вокального джаза, как Марк Мерфи, у которого она училась в свое время. Не последнюю роль в успешных продажах альбомов певицы играет и постоянство и сыгранность аккомпанирующего ансамбля, в который входят четверо ее соотечественников-австрийцев и опытнейший американский саксофонист Терри Майерс, возглавляющий в настоящее время оркестр Томми Дорси.

Программа нового альбома My Wonderland тщательно выверена. Четыре новые собственные песни Симоне, сочиненные преимущественно в творческом союзе с пианистом Паулем Урбанеком, из которых особо выделю титульную My Wonderland на старте альбома – настоящий ударный хит, а также финальную A Trembling Moon (Clair De Lune) – здесь Копмайер и Урбанек обработали в духе свинга мелодию известного французского композитора-импрессиониста Клода Дебюсси. Есть в программе вещь и еще одного француза: знаменитая мелодия Франсиса Лея к культовому фильму 60-х годов «Мужчина и женщина». Кого-то, возможно, удивит появление в программе альбома песни Карлоса Сантаны Europa (Manana), а вот наличие в ней песни такого хитмэйкера, как Берт Бакарак кажется вполне естественным: Raindrops Keep Falling on My Head. Почти обязательный ныне привкус латины придают альбому Voce E Eu (You And I) и мелодия Жобима So Danco Samba. Остальная часть альбома – классические джазовые стандарты, включая, наверное, тысяче первую версию «Каравана» Эллингтона и Тизоля. Если вам близок дух старого джаза, филигранный скэт и настоящий свинг - My Wonderland от Симоне Копмайер должен вам понравиться.



© & (p) 2020 Lucky Mojo Records
12 tks / 52 mins

(Simone Kopmajer – voc; Terry Myers – ts; Paul Urbanek – p, keyb; Martin Spitzer – g; Karl Sayer – b; Reinhardt Winkler – dr;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, США
музыкальный стиль
свинг

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dave Anderson & Mike Wingo - Pathways

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Ни пианиста Дэйва Андерсона, ни перкуссиониста Майка Винго не отнесешь ни к мировым звездам, ни даже к музыкантам с известностью общеамериканского масштаба. Но эти музыканты работают вместе уже полтора десятка лет, дуэт фортепьяно – ...
подробнее
17.07.2020

Dave Askren & Jeff Benedict - Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: фьюжн
Для гитариста Дэйва Аскрина и саксофониста Джеффа Бендикта этот проект – не разовая коллаборация. Именно в дуэте, в совместном творчестве они нашли идеальный способ воплощения своих знаний и амбиций в музыку. Встретившись более четверти ...
подробнее
28.04.2020

Dave Bryant - Night Visitors

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Если вам близка музыка такого мастера джаза, как Орнетт Коулмен, то наверняка интересен будет и альбом одного из его самых преданных учеников. Пианист, клавишник и композитор Дэйв Брайант, уроженец Вирджинии, окончил колледж Беркли в 1983 ...
подробнее
16.05.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com