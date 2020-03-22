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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dana Sandler - I Never Saw Another Butterfly

22.03.2020

Dana Sandler - I Never Saw Another Butterfly
Вокалистка и композитор Дана Сандлер родилась в Майами, Флорида. Музыке она училась сначала в родном штате, а затем в Бостоне, в Консерватории Новой Англии. Был в ее биографии период, когда она отошла от музыки и увлеклась медициной, но затем все же окончательно остановилась на музыке. За свою пока недолгую карьеру Дана успела принять участие в записи альбома известной по выступлениям с Ди Ди Бриджуотер джазовой пианистки Кармен Стааф и вошла в состав ансамбля Khevre видного клезмерского кларнетиста Майкла Винограда, при записи альбома которого исполнила основные вокальные партии. I Never Saw Another Butterfly – ее дебютный альбом. Вроде бы обычная биография, обычный дебют, но вот история создания этого джазового альбома уводит нас к временам, когда невиданное зверство сталкивалось с высочайшими проявлениями человеческого духа.

… В годы Второй Мировой войны, в Восточной Европе, на территориях Польши и СССР, нацисты и их пособники, никого не стесняясь, уничтожали евреев с особой жестокостью. В Западной Европе Холокост выглядел иначе, акции маскировались. Евреев эшелонами «переселяли» на Восток, в лагеря уничтожения – от Освенцима до Тростенца. В чешском городе Терезин нацисты организовали «образцовое» гетто, фальшивую витрину для Красного Креста и других международных организаций и нейтральных государств. Там евреям дозволялось вести «почти» нормальную жизнь, но смертные эшелоны на Восток регулярно уходили и из Терезина.

Австрийскую художницу, дизайнера и педагога, выпускницу Баухауза, Фридль Дикер-Брандейс привезли в Терезин в декабре 1942 года. И здесь Фридль втайне от нацистов смогла организовать уникальную творческую школу для детей гетто, где они развивали свои творческие способности, рисовали, писали стихи, а главное – хоть ненадолго забывали об окружавшем их ужасе. Фридль с мужем отправили в Освенцим в 1944 году. Она погибла в этом лагере смерти. Но перед отправкой Фридль Дикер-Брандейс успела собрать и спрятать на чердаке жилого дома два чемодана с рисунками и стихами своих воспитанников (более 4500 работ). После войны они были найдены и сегодня хранятся в Еврейском музее в Праге. В 1959 году в тогдашней Чехословакии была издана книга с рисунками и стихами детей гетто «Я никогда не видел таких бабочек» (по стихотворению «Бабочка» Павла Фридмана).

Именно эту историю взяла за основу своего альбома Дана Сандлер, назвав его так же: I Never Saw Another Butterfly. Дана положила на музыку стихи Павла Фридмана (1921-1944), Франты Басса (1930-1944), двух оставшихся неизвестными авторов, а также Алены Синковой-Мунковой (1926-2008) – единственной из этих авторов, кто пережил Холокост (всего через Терезин прошло 15 000 детей, выжило из них около ста). Кроме того, четыре композиции альбома посвящены непосредственно им: Dear Pavel, Dear Franta, Dear Alena и Dear Anonimus. К работе над альбомом она подключила целую группу музыкантов, в которую вошли и ее старые коллеги Стааф и Виноград, и, конечно же, супруг, ударник Остин МакМагон. А в композиции Home/The Old House в финале звучит еще и голос юной дочери Даны и Остина, что делает эту вещь на стихи Франты с яркими линиями кларнета и контрабаса еще более пронзительной. Самым же сильным моментом альбома я назвал бы еще одну двойную композицию, I’d Like to Go Alone /Ani Ma’amin, где в финал Сандлер включила тему Азриэла Давида Фастага, сочиненную им на пути в Треблинку. Ее с огромным чувством исполнил Майкл Виноград. Вообще, все решения в этом альбоме адекватны избранной теме. Я имею ввиду и фортепьянные партии Кармен Стааф, и игру других инструменталистов, и, конечно же, голос самой Даны Сандлер. Ее сопрано нигде «не пережимает», но эмоциональная составляющая чувствуется в каждой взятой певицей ноте.

Каждый год в Израиле отмечают Йом-а-Шоа – День Катастрофы и героизма европейского еврейства. В этот день все останавливают работу, выходят из машин и стоя, молча слушают двухминутное звучание сирены. В этом году он будет отмечаться 21 апреля. К этому дню Дана Сандлер приурочила выпуск I Never Saw Another Butterfly.



© & (p) 2020 Dana Sandler

12 tks / 40 mins

(Dana Sandler – voc; Carmen Staaf – p; Peter Cenagy – tp, flg; Rick Stone – as, cl; Michael Winograd – cl; Jorge Roeder – b; Austin McMahon – dr, perc;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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