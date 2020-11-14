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Chris Rottmayer - Sunday at Pilars
14.11.2020
Джазовый композитор и пианист Крис Ротмайер с 2018 года живет и работает в городе Мэдисон, Висконсин. Родился он и начал профессионально заниматься джазом в Колумбусе, Огайо, но вот большую часть своей карьеры (более двадцати лет) он провел на юге, во Флориде, в городе Орландо. Именно флоридскому периоду жизни музыканта обязан своим появлением его третий по счету альбом Sunday at Pilars.
Именно там, в клубе Pilars Martini, по воскресеньям с 2015 по 2018 годы играл возглавляемый им ансамбль. И в июне 2018 года Ротмайер вместе со своими партнерами – басистом Чарли Сильвой, ударником Уолтом Хаббардом и тенор-саксофонистом Джеком Уилкинсом – записал программу из композиций, составляваших обычный репертуар воскресных выступлений в Pilars Martini.
Репертуар сессии и, соответственно, альбома Sunday at Pilars состоит преимущественно из стандартов, как старых (две пьесы Виктора Янга, одна Хоуги Кармайкла), так и более поздних (пьесы Джо Хендерсона и Чарли Мингуса). Состав исполнителей постоянно варьируется – от квартета, к трио (без саксофона) и, наконец, к сольным импровизациям Криса Ротмайера. На меня сильное впечатление произвела Nostalgia In Times Square Мингуса – вещь и сама по себе замечательная, но и сыграна она была, как мне показалось, с большим подъемом. Особый интерес представили три авторских сочинения Ротмайера, также включенные в программу. Каждая хороша по-своему. В Trocadero отличной импровизации автора очень удачно вторит линия контрабаса от Чарльза Сильвы. Waltz for Julia позволил Крису в большой мере раскрыть лирическую сторону своего таланта. Наконец, короткий Break Blues for Pilar продемонстрировал настоящий блюзовый feeling.
В Мэдисон Ротмайер переехал еще и с целью получить степень по фортепьянному исполнительству в местном университете. Sunday at Pilars дает всем желающим возможность убедиться, что он ее заслужил.
© & (p) 2020
12 tks / 68 mins
(Chris Rottmayer – p; Charlie Silva- ac.b; Walt Hubbard- dr; Jack Wilkins- ts;)
Линк предоставлен Kari-On Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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