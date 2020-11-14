Chris Rottmayer - Sunday at Pilars

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Гвинея, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Chris Rottmayer - Sunday at Pilars

14.11.2020

Chris Rottmayer - Sunday at Pilars
Джазовый композитор и пианист Крис Ротмайер с 2018 года живет и работает в городе Мэдисон, Висконсин. Родился он и начал профессионально заниматься джазом в Колумбусе, Огайо, но вот большую часть своей карьеры (более двадцати лет) он провел на юге, во Флориде, в городе Орландо. Именно флоридскому периоду жизни музыканта обязан своим появлением его третий по счету альбом Sunday at Pilars.

Именно там, в клубе Pilars Martini, по воскресеньям с 2015 по 2018 годы играл возглавляемый им ансамбль. И в июне 2018 года Ротмайер вместе со своими партнерами – басистом Чарли Сильвой, ударником Уолтом Хаббардом и тенор-саксофонистом Джеком Уилкинсом – записал программу из композиций, составляваших обычный репертуар воскресных выступлений в Pilars Martini.

Репертуар сессии и, соответственно, альбома Sunday at Pilars состоит преимущественно из стандартов, как старых (две пьесы Виктора Янга, одна Хоуги Кармайкла), так и более поздних (пьесы Джо Хендерсона и Чарли Мингуса). Состав исполнителей постоянно варьируется – от квартета, к трио (без саксофона) и, наконец, к сольным импровизациям Криса Ротмайера. На меня сильное впечатление произвела Nostalgia In Times Square Мингуса – вещь и сама по себе замечательная, но и сыграна она была, как мне показалось, с большим подъемом. Особый интерес представили три авторских сочинения Ротмайера, также включенные в программу. Каждая хороша по-своему. В Trocadero отличной импровизации автора очень удачно вторит линия контрабаса от Чарльза Сильвы. Waltz for Julia позволил Крису в большой мере раскрыть лирическую сторону своего таланта. Наконец, короткий Break Blues for Pilar продемонстрировал настоящий блюзовый feeling.

В Мэдисон Ротмайер переехал еще и с целью получить степень по фортепьянному исполнительству в местном университете. Sunday at Pilars дает всем желающим возможность убедиться, что он ее заслужил.

© & (p) 2020

12 tks / 68 mins

(Chris Rottmayer – p; Charlie Silva- ac.b; Walt Hubbard- dr; Jack Wilkins- ts;)

Линк предоставлен Kari-On Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Fair Wind Pleases - Beyond The Seasons

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка, прог-рок, кроссовер
Совсем недавно, в январе, мы знакомили наших читателей с Daybreaking Live, новым альбомом петербургской группы Roz Vitalis. И вот – на дворе тревожный коронавирусный апрель, а Иван Розмаинский, лидер и основатель этого коллектива, ...
подробнее
27.04.2020

Fawn Fritzen - How to Say Sorry and Other Lessons

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер
В России «очень далеко» - это Сибирь, в Канаде «очень далеко» - это Юкон. Но и в Сибири, и на Территории Юкон (таково официальное название этих земель) любят, слушают и исполняют джаз. Вокалистка Фоун Фритцен – одна из тех, кто украшает ...
подробнее
04.08.2020

Ferenc Nemeth - Freedom

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, этно-джаз
Если человек держит в руках барабанные палочки, то он, скорее всего, ударник. Если его зовут Ференц Немет, то он, скорее всего, венгр. И вот только с фоном на фотографии, помещенной на обложку альбома, заковыка: там не Дунай со зданием ...
подробнее
23.03.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com