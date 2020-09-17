Manteca - The Twelfth of Never

Канадский нонет Manteca из Торонто может похвастаться большой и славной историей. Этот коллектив возник более сорока лет назад – в далеком 1979 году. За прошедшие годы нонет удостаивался премии Джюно – высшей награды в канадской музыке и еще три раза был номинирован на эту премию. Коллектив выступал во многих странах мира, участвовал в ряде престижных джазовых фестивалей. Включая нынешний The Twelfth of Never, дискография Manteca насчитывает 12 альбомов. Предыдущий альбом Monday Night at the Mensa Disco был издан в 2013 году, так что Manteca радует своих поклонников новым релизом 5 октября 2020 года после продолжительного перерыва.
Секрет многолетнего успеха ансамбля кроется, как в стилистике, представляющей собой динамичную смесь элементов джаза, World music и оркестровой музыки, так и в оригинальном составе, где самыми представительными группами инструментов являются ударные (включая разнообразные этнические экзоты) и духовые (также весьма разнообразные, ыключая не столь часто используемые бас-тромбон или альтовая флейта). Восемь треков нового альбома – полностью авторская музыка, сочиненная тремя участниками коллектива – пианистом Дугом Вилде, трубачом Джейсоном Логи и перкуссионистом Мэттом Зимбелем.
Большинство этих композиций отличает запоминающиеся ритмические рисунки, классный драйв и тонкий баланс между разными группами инструментов. Характерно, что зачастую и темп, и мелодия меняются в пределах одной композиции – это словно контрастный душ: переходя от горячей воды к прохладной и обратно, вы чувствуете прилив сил и бодрую свежесть. Именно так воздействует на слушателя и музыка Manteca. Ведущая канадская газета Globe and Mail характеризует музыку Manteca, как «Утопию, где все сбалансировано». Путешествие по уголку этой Утопии под названием The Twelfth of Never доставит вам немало приятных минут.
страна: Вьетнам, Италия, Канада, Куба, Польша, США, Франция, Чехия
музыкальный стиль: мэйнстрим, фьюжн
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