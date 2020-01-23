Viktar Siamaška - Solos

Наш сайт не может претендовать на роль исчерпывающего летописца творчества мастера импровизационной музыки из Минска Виктора Семашко, но его музыку разных лет я слушал немало. Большинство этих записей Виктор делал или в рамках своих постоянных проектов Fantastic Swimmers, Viktar Siamaška & Kumpanija, или в разовых коллаборациях, не говоря уже о временах сотрудничества с «Князем Мышкиным» Леонида Нарушевича. Но все это были небольшие импровизационные комбо, а вот сольных записей Семашко, из тех, что рецензировались на сайте, я насчитал совсем немного: h.M (2012) да Calavera (2014). Так что, новый альбом, названный просто Solos со стильной неоклассицистской обложкой работы брата Виктора, Алеся Семашко, вызвал, как редкий гость, особый интерес.
Под этой обложкой Виктор собрал свои сольные импровизации на различных духовых разных лет – периода с 2013 по 2019 год. Больше всего здесь треков, где музыкант играет на кларнете, и если вы хотите услышать фирменный стиль импровизаций от Виктора Семашко на этом инструменте, то, прежде всего, я порекомендовал бы посмаковать самую длинную пьесу в альбоме, восьмиминутную Wanna, записанную в Белостоке в 2017 году. Точно также, игра Виктора на флейте, на мой вкус, ярче всего проявилась в композиции Intryhi, сыгранной также в Белостоке, но уже в 2019 году. Обе эти пьесы считаю образцовыми примерами незаурядного мастерства ведущего белорусского импровизатора. Но здесь Виктор играет на традиционных для себя инструментах – кларнете и флейте, а сборник представляет и его игру на инструментах весьма экзотических.
Меломанам знакома японская бамбуковая флейта сякухати. Белорусский мастер Владимир Дрындрожик изготовил для Виктора уникальный бамбуковый кларнет, и его звучание вы сможете оценить по композиции Susedki, записанной на Логойщине в 2017 году на территории бывшей усадьбы известного, пожалуй, только белорусским интеллектуалам писателя Ядвигина Ш. Ну, и уж совсем необычна стартовая пьесв Incydent. Я легко представляю себе троицу алконавтов, распивающих на лестничной клетке бутылочку. Могу представить (хотя с годами это все сложнее) секс на лестничной клетке. Но импровизация на керамических вазах (!) на лестничной клетке (!) одного из вильнюсских зданий (2015) – это, конечно, трудно было вообразить. Incydent, однако, впечатляет не только местом действия и инструментарием – мрачно-тревожно-угрожающее настроение передано в высшей степени убедительно.
От описаний, которые можно было бы продолжить, перехожу непосредственно к призыву: это стоит услышать, если вам нравится креативная импровизационная музыка – жалеть не придется!
2020
10 tks / 37 mins
(Viktar Siamaška – kieramičnyja vazy (1), klarnet (2, 3, 6, 8, 9), flejta (4, 7), bambukavy klarnet(5), palaŭničy horn (10)
Линк предоставил Виктор Семашко
Леонид АУСКЕРН