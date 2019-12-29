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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Tim Ray - Excursions and Adventures

29.12.2019

Tim Ray - Excursions and Adventures
Мне представляется, что этот альбом, который в середине января 2020 года выпускает Whaling City Sound, стал новым этапом на творческом пути американского джазового пианиста Тима Рэя. Все, что до сих пор мне приходилось слышать с участием Тима Рэя, издавалось под логотипом этого лейбла из бывшего города китобоев Нью-Бедфорд, Массачусетс. Все записи Рэя, как вместе с саксофонистом Грегом Эбатом, так и без него, несли на обложке надпись «Трио Тима Рэя» и всегда с ним рядом были басист Джон Локвуд и ударник Марк Уокер. И вот – первый альбом, где на обложке стоит просто «Тим Рэй». При этом ниже, шрифтом помельче, указаны еще два имени, и очень крупных: Джон Патитуччи и Терри Лин Каррингтон. Так что, опять трио?

Да, это так. Excursions and Adventures снова записан в излюбленном формате Тима Рэя, формате фортепьянного трио. Но вот станет ли этот альбом датой рождения трио Тима Рэя нового образца или останется разовым проектом, пока не ясно. Пока в варианте постоянного сотрудничества явно не уверен и сам Тим, почему он, скорее всего, и назвал проект просто своим именем. И дело тут не в каких-то личностных проблемах, хотя Тим, Джон и Терри Лин впервые записывались вместе, а, скорее, в плотных рабочих графиках музыкантов, делающих проблематичным постоянное сотрудничество. Хотя все трое заканчивали в свое время бостонский колледж Беркли, но дальше каждый шел своим путем. Джон Патитуччи приобрел широкую известность, сотрудничая с Чиком Кориа и Уэйном Шортером, Терри Лин Каррингтон входит в топ-группу лучших барабанщиков мирового джаза, а Тим Рэй, помимо прочего, является сегодня музыкальным директором у ветерана сцены Тони Беннетта.

Пресс-релиз от Mixed Media вспоминает в связи с выходом Excursions and Adventures знаменитые фортепьянные трио Эллингтон-Мингус-Роуч, Джарретт – Пикок-ДеДжонетт, трио Билла Эванса и Эррола Гарнера. Станет ли таковым союз Рэй - Патитуччи – Каррингтон? Этого пока не знает никто, но альбом, конечно, впечатляет. Вместе три больших мастера представили программу из десяти композиций. Рэй «положил в общий котел» две пьесы: Gone, Non Forgotten и Yo 11, Патитуччи соединил в названии своей пьесы современную академическую музыку с Новым Орлеаном: Messiaen’s Gumbo, а Каррингтон предложила для совместной записи посвященную Шортеру пьесу Samsara, ранее записанную ею в своем сольном альбоме Jazz Is a Spirit. Остальную часть программы составили классика джазовая (Maria Бернстайна, Trinkle Tinkle Монка) и совсем не джазовая, но, изложенная на языке пост-бопа (Yours Is My Heart Alone из оперетты Франца Легара, а также Nothing from Nothing Билли Престона и старый хит Rolling Stones Paint It Black). Неожиданнее всего для меня оказалось обращение музыкантов к творчеству Джаггера / Ричардса, но получилось у них все весьма убедительно, хотя, конечно, присущий року драйв из их версии ушел.

Если при дебютном общении «на троих» в студии у музыкантов и оставались какие-то шероховатости, то я их не услышал. Excursions and Adventures выглядит образцовым продуктом джазового мэйнстрима, сыгранным с мастерством, изобретательностью и изяществом, свойственным музыкантам высокого класса. Если вам по душе straight ahead jazz, то этот диск вам обязательно понравится.

© & (p) 2020 Whaling City Sound

10 tks / 62 mins

(Tim Ray-p; John Patitucci – b; Terry Lyne Carrington – dr;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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