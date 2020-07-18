Ilia Belorukov / Peter Ototsky - Conspects

Встреча представителей двух школ российского импровизационного авангарда, московской и петербургской. Саксофониста из Питера Илью Белорукова, наши читатели должны неплохо знать и по его записям в разных форматах, и как шефа лейбла Intonema. Московский ударник Петр Отоцкий, выпускник Физтеха и очень активный участник разных импровизационных коллективов в российской столице, на нашем сайте появлялся реже, но и его имя встречалось в обзорах альбомов. Представляемый сегодня альбом Conspects совсем «горячий», Петр Отоцкий выложил его на своем Bandcamp только 24 июня текущего года, а вот под обложкой этой объединены две более ранние записи дуэта, сделанные в Москве: первые две – в концертном варианте в апреле 2018 года, а оставшиеся три – в варианте студийном в августе 2017 года.
Подозреваю, что и название альбома, и названия пяти композиций родились только сейчас, при создании альбома, больно уж они напоминают некую игру музыкантов с потенциальным слушателем. Судите сами, Conspects это - Contact + Comfort + Contrast + Conflict + Contract. Ну, да Бог с ними, с этими забавными названиями, давайте перейдем к музыке.
Contact – самая длинная, почти семнадцатиминутная пьеса. Здесь вначале тон задает альт-сакс не похожий на самого себя, как это часто бывает у Ильи, потом подключаются ударные, а саксофон, словно разогревшись, выдает один за другим необычные пассажи. Ударные чутко следят за этими эволюциями до тех пор, пока после вспышки активности оба инструмента не уходят на квазислучайные обрывистые звуки, переходящие в полную тишину, сменяемую новым всплеском энергии. Тишина играет роль третьего, более того, главного исполнителя и в Contrast. Здесь ее прерывают лишь короткие всхлипы саксофона и столь же короткая барабанная дробь. Conflict’ ом в понимании Петра и Ильи стала чрезвычайно активная с самого начала пьесы линия ударных, на которую альт-саксофон отвечал лишь редкими длинными, часто однотонными звуками почти до самого конца пьесы. А вот Contract лично мне, пожалуй, понравился больше всего: от начала и до конца яркая, изобретательная и энергичная импровизация от обоих музыкантов.
Так что, весьма и весьма рекомендую любителям авангардного джаза «пролистать» эти «Конспекты». Думаю, они доставят немало удовольствия!
© & (p) 2020 Peter Ototsky
5 tks / 48 mins
(Ilia Belorukov – as; Peter Ototsky – dr;)
Линк предоставил Ilia Belorukov
Леонид АУСКЕРН