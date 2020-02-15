Dan Loomis - Job’s Trials

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dan Loomis - Job’s Trials

15.02.2020

Dan Loomis - Job’s Trials
14 февраля 2020 года, день, когда я пишу эти строки, - дата официального релиза альбома Дэна Лумиса Job’s Trials. Не буду заранее раздавать авансы, называя этот альбом выдающимся, эпохальным и так далее – будущее покажет. Но то, что это работа редчайшая для джаза, работа штучная и необычная – бесспорно. Над этим проектом живущий в Нью-Йорке басист, композитор и автор сценария (да, в данном проекте уместно говорить о сценарии) Дэн Лумис работал много лет. На его обложке, рядом с названием, стоит скромное пояснение: «Цикл джазовых песен». Наверное, тут уместнее другой термин, тревожащий сразу несколько великих теней: «Джазовая оратория». И вспоминаю я в этой связи два имени: Гендель и Эллингтон. Георг Фридрих Гендель был непревзойденным в академической музыке автором ораторий на библейские сюжеты. Концерты духовной христианской музыки великий джазовый бэнд-лидер и композитор Дюк Эллингтон считал важнейшей частью собственного творчества. По стопам обоих великанов пошел Лумис, создав альбом на основе одного из сложнейших библейских текстов – «Книги Иова» из Ветхого Завета.

В альбом вошло четырнадцать треков. Половина из них, включая стартовое вступление our narrator, Ha Satan, proposes a bet, - это комментарии загадочного персонажа Книги Иова, именуемого Сатан или, дословно, Противоречащий". Именно он призывает Бога испытать крепость веры Иова, насылая на него беды и страдания. Его роль в проекте Лумис доверил бродвейскому театральному актеру Дэниэлу Брикеру. После каждого комментария следует музыкальная композиция, отражающая тот или иной эпизод Книги Иова. Все они сочинены самим Лумисом, и только финальная композиция Dear Lord – это знаменитое творение Колтрейна. Инструментальная группа, задействованная в проекте невелика: это сам Лумис, гитарист Джефф Майлс и давнишний соученик Лумиса по Eastman School of Music ударник Джаред Шониг, с которым они часто сотрудничают последние семнадцать лет. При поддержке этой группы идею проекта воплощают две певицы корейского происхождения – Юн Сун Чой и Сон И Чжон. Думаю, своим эмоциональным воздействием на слушателя Job’s Trials во-многом обязан удачным выбором вокалисток. Обе очень выразительно и эффектно, не нарушая джазового контекста музыки Лумиса, выглядели и в пении текстовых эпизодов, и в технике скэта. Не знаю, думали ли об этом Лумис и его вокалистки, но мне при прослушивании Job’s Trials сразу вспомнился вокал Гейл Моран в давнем и тоже сюжетном проекте Чика Кориа The Mad Hatter мотивам «Алисы в Стране Чудес»: по-моему, тут много общего.

Ну, и несколько слов об авторе этого необычного проекта. Дэн Лумис, опытный и искуссный джазовый басист, работает также с собственным квартетом и группами The Wee Trio и Spoke. Для него это третий сольный проект, причем, после десятилетнего перерыва. При работе над Job’s Trials Лумису оказал поддержку крупнейший католический храм Нью-Йорка – Собор Св. Петра. У Дэна есть и еще одна работа в жанре «джазовой оратории», посвященная уже Страстям Христовым. Надеюсь дождаться ее издания.

© & (p) 2020 Loominous Records

14 tks / 42 mins

(Dan Loomis – b; Yoon Sun Choi, Song Yi Jeon – voice; Jeff Miles – g; Jared Schonig – dr; Daniel Breaker - narration, voice;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Корея, США
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

KyoShinDo - Taiko Do – Echo of the Soul

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Япония
Название этого коллектива звучит по-японски, но на самом деле его участники – итальянцы. Ансамбль KyoShinDo возник в Генуе в начале 2000-х годов на почве увлечения группы музыкантов японской культурой. Как музыкантов, их очаровало ...
подробнее
15.02.2020

Lakecia Benjamin - Pursuance: The Coltranes

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Cаксофонистка из Нью-Йорка Лакеция (прямая транскрипция ее имени выглядит чуть иначе: Лакеша) Бенджамин играет и джаз, и фанк, и ритм-энд-блюз. Секреты мастерства ей передавал в свое время такой мастер, как Гэри Бартц. Потом Бенджамин ...
подробнее
15.02.2020

MANdolinMAN - Bossa Nova

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бельгия
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Гитара в наши дни - инструмент, гораздо более распространенный, чем мандолина, практически во всех жанрах музыки, - с этим не поспоришь. Но, тем не менее, и у мандолины есть свои приверженцы, а звучание этого инструмента, неожиданно ...
подробнее
15.02.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com