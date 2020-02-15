Dan Loomis - Job’s Trials

14 февраля 2020 года, день, когда я пишу эти строки, - дата официального релиза альбома Дэна Лумиса Job’s Trials. Не буду заранее раздавать авансы, называя этот альбом выдающимся, эпохальным и так далее – будущее покажет. Но то, что это работа редчайшая для джаза, работа штучная и необычная – бесспорно. Над этим проектом живущий в Нью-Йорке басист, композитор и автор сценария (да, в данном проекте уместно говорить о сценарии) Дэн Лумис работал много лет. На его обложке, рядом с названием, стоит скромное пояснение: «Цикл джазовых песен». Наверное, тут уместнее другой термин, тревожащий сразу несколько великих теней: «Джазовая оратория». И вспоминаю я в этой связи два имени: Гендель и Эллингтон. Георг Фридрих Гендель был непревзойденным в академической музыке автором ораторий на библейские сюжеты. Концерты духовной христианской музыки великий джазовый бэнд-лидер и композитор Дюк Эллингтон считал важнейшей частью собственного творчества. По стопам обоих великанов пошел Лумис, создав альбом на основе одного из сложнейших библейских текстов – «Книги Иова» из Ветхого Завета.
В альбом вошло четырнадцать треков. Половина из них, включая стартовое вступление our narrator, Ha Satan, proposes a bet, - это комментарии загадочного персонажа Книги Иова, именуемого Сатан или, дословно, Противоречащий". Именно он призывает Бога испытать крепость веры Иова, насылая на него беды и страдания. Его роль в проекте Лумис доверил бродвейскому театральному актеру Дэниэлу Брикеру. После каждого комментария следует музыкальная композиция, отражающая тот или иной эпизод Книги Иова. Все они сочинены самим Лумисом, и только финальная композиция Dear Lord – это знаменитое творение Колтрейна. Инструментальная группа, задействованная в проекте невелика: это сам Лумис, гитарист Джефф Майлс и давнишний соученик Лумиса по Eastman School of Music ударник Джаред Шониг, с которым они часто сотрудничают последние семнадцать лет. При поддержке этой группы идею проекта воплощают две певицы корейского происхождения – Юн Сун Чой и Сон И Чжон. Думаю, своим эмоциональным воздействием на слушателя Job’s Trials во-многом обязан удачным выбором вокалисток. Обе очень выразительно и эффектно, не нарушая джазового контекста музыки Лумиса, выглядели и в пении текстовых эпизодов, и в технике скэта. Не знаю, думали ли об этом Лумис и его вокалистки, но мне при прослушивании Job’s Trials сразу вспомнился вокал Гейл Моран в давнем и тоже сюжетном проекте Чика Кориа The Mad Hatter мотивам «Алисы в Стране Чудес»: по-моему, тут много общего.
Ну, и несколько слов об авторе этого необычного проекта. Дэн Лумис, опытный и искуссный джазовый басист, работает также с собственным квартетом и группами The Wee Trio и Spoke. Для него это третий сольный проект, причем, после десятилетнего перерыва. При работе над Job’s Trials Лумису оказал поддержку крупнейший католический храм Нью-Йорка – Собор Св. Петра. У Дэна есть и еще одна работа в жанре «джазовой оратории», посвященная уже Страстям Христовым. Надеюсь дождаться ее издания.
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