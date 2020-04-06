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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Wayne Alpern - Standard Deviation

06.04.2020

Wayne Alpern - Standard Deviation
С теоретиком-музыковедом, композитором и аранжировщиком Уэйном Элперном мы познакомились в прошлом году, когда он выпустил дебютный альбом Sceleton. В том обзоре, который легко найти на сайте, шла речь и о самом Элперне, родившемся в Детройте и ныне живущем в Нью-Йорке. В Sceleton Уэйн включил одну собственную композицию и чертову дюжину известнейших джазовых стандартов в своих аранжировках. Отметим, что сам он в этом проекте, как исполнитель, не участвовал, доверив исполнение музыки опытным музыкантам.

В аналогичном ключе сделан и его новый альбом Standard Deviation. Парадоксальность названия – «Стандартное отклонение» - дает ключ к творческому принципу Уэйна Элперна: взять нечто очень известное и привычное и показать его в совершенно ином свете, который, порой позволяет увидеть (а в нашем случае – услышать) неожиданные и интересные подробности. В Standard Deviation Элперн предстал в роли исключительно аранжировщика. Для новой программы он отобрал тринадцать композиций разной стилистики – от поп-музыки до фолк-рока, часть из которых является мировыми хитами, вроде Thriller от Майкла Джексона, и превратил их в джазовые композиции. На мой вкус, сделал он это очень талантливо, с уважением к оригиналу, но вдохнув в эти очень разные песни истинно джазовую искру. Меня прямо-таки восхитило преображение двух старых и весьма известных песен Боба Дилана, Dear Landlord и As I Went Out One Morning – убедительно и красиво! Кстати, только нобелевский лауреат по литературе удостоился двух треков в этом альбоме: Уэйн, похоже, питает к его творчеству особую любовь, которую автор этих строк с удовольствием с ним разделяет. А в остальном – удивительной широты диапазон: тут и Don’t Stop Believin’ от Journey, и My Girl от Temptations, и Somebody That I Used to Know от Готье, и Ode to Billie Joe от Бобби Джентри.

Как и в предыдущем проекте, к реализации Standard Deviation Уэйн Элперн привлек большую группу музыкантов, в том числе и несколько вокалистов. Но все же композиции альбома – это инструментальные пьесы, вокал в них присутствует очень дозировано и только в качестве дополнительных красок. А из инструменталистов, работавших над альбомом, не могу не отметить трубача Джона Челлонера и скрипача Бенджамина Сутина: их исполнение явно украсило этот очень любопытный альбом, творчески развивающий идеи своего предшественника.

© & (p) 2020 Henri Elkan Music

10 tks / 59 mins

(Wayne Alpern – arr; John Challoner – tp; Owen Broder – as, сl; Adam Larson – ts; Nick Grinder – tb; Dave Baron – b; Nathan Ellman-Bell – dr; Benjamin Sutin – vi; Matt Podd – p; D’Layna, Jeff Burnige, 2Nick8 – voc; )

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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