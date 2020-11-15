Elina Duni & Rob Luft - Lost Ships

Элина Дуни родилась в Тиране, когда в Албании еще царил один из самых одиозных коммунистических режимов. Но уже в 1992 году, после его падения, мать с талантливой дочкой перебрались в Женеву, где Элина начала получать систематическое музыкальное образование и познакомилась с джазом. Через какое-то время Элина Дуни организовала собственный ансамбль, в рамках которого начала вырабатывать свой индивидуальный стиль, в основу которого легло сочетание фолк-музыки с джазом. После первых двух альбомов певицы, в 2012 году она выпустилв свой первый альбом на ECM и с тех пор остается постоянным артистом одного из самых престижных в джазовом мире лейблов. На счету Дуни немало наград, полученных в разных странах – Швейцарии, Германии, Албании, Бельгии.
В 2017 году Дуни начала сотрудничать с молодым английским гитаристом Робом Луфтом, которого британская пресса называет самым талантливым новым джазовым гитаристом в стране со времен МакЛафлина. Их совместный проект заслужил самые теплые отклики прессы, а в феврале 2020 года Элина и Роб при участии швейцарского флюгельгорниста Матье Мишеля и английского пианиста и ударника Фреда Томаса записали свой первый совместный альбом Lost Ships, который издан ECM Records 13 ноября.
Элина и Роб стремились сделать эту работу как можно более разноплановой, попробовать силы в сферах, ранее не затрагивавшихся Элиной Дуни, не отступая при этом от социальной тематики, в частности, проблемы миграции, ставшей центральной в ее предыдущем альбоме Partir. И если исполнение Элиной хита Фрэнка Синатры I’m A Fool To Want You показалось мне не самым убедительным, то в песне Шарля Азнавура Hier Encore Дуни выглядит очень органично. Кроме того, Дуни вписала свое имя в длинный ряд исполнителей традиционной американской фолк-баллады The Wayfaring Stranger – и ее интерпретация, на мой вкус, великолепна! Ну, и конечно же, Элина очень хороша в исполнении традиционных песен ее родного балканского региона: Bella Ci Dormi, Kur Me Del Ne Dere и других. А ровно половину программы составили песни, написанные Элиной и Робом совместно, включая титульную Lost Ships, посвященную памяти мигрантов, погибших в Средиземном море. Для меня, пожалуй, самой яркой в этой части альбома стала композиция Flying Kites. Остается процитировать обозревателя London Jazz News, слушавшего Дуни и Луфта в 2019 году: « В парящем, чувственном пении Дуни есть ясность и чистота … пропитанные элементами джаза… гитара Луфта следует за ней почти на телепатическом уровне, текстурное разнообразие его игры идеально дополняет вокальную линию, а его соло – миниатюрные шедевры лаконичности и утонченности. Если коротко: классический ЕСМ.» К этому трудно что-либо добавить.
Сладкая грусть бразильской музыки пленила множество людей во всем мире. Миллионы с удовольствием ее слушают, тысячи, с большим или меньшим успехом, ее исполняют. Среди последних – и канадский дуэт из Торонто вокалистки и пианистки Анджелы ...
Очень необычный джазмен предстает сегодня перед нами со своим новым альбомом Only Love. Энсон Райт никак не желает вписываться в привычные схемы. Это настоящий человек Ренессанса по разнообразию своих дарований. Уроженец Нью-Йорка, ...
Черный и темно-синий фон обложки, на которой луч света выхватывает только часть лица вокалиста, сразу настраивает на лад камерный, интимный, на джаз, который хорош для небольших клубных аудиторий. В принципе, так оно и получается. Теплый ...