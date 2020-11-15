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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Elina Duni & Rob Luft - Lost Ships

15.11.2020

Elina Duni & Rob Luft - Lost Ships
Элина Дуни родилась в Тиране, когда в Албании еще царил один из самых одиозных коммунистических режимов. Но уже в 1992 году, после его падения, мать с талантливой дочкой перебрались в Женеву, где Элина начала получать систематическое музыкальное образование и познакомилась с джазом. Через какое-то время Элина Дуни организовала собственный ансамбль, в рамках которого начала вырабатывать свой индивидуальный стиль, в основу которого легло сочетание фолк-музыки с джазом. После первых двух альбомов певицы, в 2012 году она выпустилв свой первый альбом на ECM и с тех пор остается постоянным артистом одного из самых престижных в джазовом мире лейблов. На счету Дуни немало наград, полученных в разных странах – Швейцарии, Германии, Албании, Бельгии.

В 2017 году Дуни начала сотрудничать с молодым английским гитаристом Робом Луфтом, которого британская пресса называет самым талантливым новым джазовым гитаристом в стране со времен МакЛафлина. Их совместный проект заслужил самые теплые отклики прессы, а в феврале 2020 года Элина и Роб при участии швейцарского флюгельгорниста Матье Мишеля и английского пианиста и ударника Фреда Томаса записали свой первый совместный альбом Lost Ships, который издан ECM Records 13 ноября.

Элина и Роб стремились сделать эту работу как можно более разноплановой, попробовать силы в сферах, ранее не затрагивавшихся Элиной Дуни, не отступая при этом от социальной тематики, в частности, проблемы миграции, ставшей центральной в ее предыдущем альбоме Partir. И если исполнение Элиной хита Фрэнка Синатры I’m A Fool To Want You показалось мне не самым убедительным, то в песне Шарля Азнавура Hier Encore Дуни выглядит очень органично. Кроме того, Дуни вписала свое имя в длинный ряд исполнителей традиционной американской фолк-баллады The Wayfaring Stranger – и ее интерпретация, на мой вкус, великолепна! Ну, и конечно же, Элина очень хороша в исполнении традиционных песен ее родного балканского региона: Bella Ci Dormi, Kur Me Del Ne Dere и других. А ровно половину программы составили песни, написанные Элиной и Робом совместно, включая титульную Lost Ships, посвященную памяти мигрантов, погибших в Средиземном море. Для меня, пожалуй, самой яркой в этой части альбома стала композиция Flying Kites. Остается процитировать обозревателя London Jazz News, слушавшего Дуни и Луфта в 2019 году: « В парящем, чувственном пении Дуни есть ясность и чистота … пропитанные элементами джаза… гитара Луфта следует за ней почти на телепатическом уровне, текстурное разнообразие его игры идеально дополняет вокальную линию, а его соло – миниатюрные шедевры лаконичности и утонченности. Если коротко: классический ЕСМ.» К этому трудно что-либо добавить.



© & (p) 2020 ECM Records

12 tks / 59 mins

(Elina Duni – voc; Rob Luft – g; Fred Thomas – p, dr; Matthieu Michel – flg;)

Линк предоставила Sabina Schebrak, CultureWorks

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Швейцария, Албания
музыкальный стиль
балканская музыка, кроссовер

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