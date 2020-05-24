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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

The Brecker Brothers - Live and Unreleased

24.05.2020

The Brecker Brothers - Live and Unreleased
В новостном разделе нашего сайта мы уже сообщали о выпуске альбома с никогда ранее не издававшимися записями The Brecker Brothers, ставшего возможным благодаря сотрудничеству Рэнди Брекера и лейбла Piloo Records. Теперь, когда альбом прослушан, настало время рассказать о нем подробнее.

Итак, 1980-й год. Ансамбль The Brecker Brothers переживает период своего расцвета и занимает место среди других ведущих коллективов, исполняющих модную музыку фьюжн. У The Brecker Brothers есть своя «фишка»: уникальная «братская» духовая секция из саксофониста Майкла и трубача Рэнди. К этому году группа выпустила уже четыре альбома, один другого краше: The Brecker Brothers (1975), Back to Back (1976), Don't Stop the Music (1977) и Heavy Metal Be-Bop (1978). Группа отправляется в большой европейский тур. Вместе с братьями едут гитарист Барри Финнерти, участвовавший в записи Heavy Metal Be-Bop и ради этого тура прервавший выступления с The Crusaders, опытнейший клавишник-бопер Марк Грей, отлично усвоивший особенности языка фьюжн, а также басист Нил Джейсон и ударник Ричи Моралес. В Европе The Brecker Brothers встречают с энтузиазмом, и после окончания тура группа еще заруливает 2 июля в популярный гамбургский клуб Onkel Pö’s Carnegie Hall. Именно тамошний концерт и превратился ныне, сорок лет спустя, в большой двойной альбом Live and Unreleased.

Мощные фанковые ритмы и классные соло обоих братьев, временами разбавляемые гитарными партиями Финнерти – так можно коротко охарактеризовать эту работу. Открывали программу музыканты композицией Майкла Strap Hangin', давшей впоследствии название шестому и последнему студийному альбому The Brecker Brothers. Все вышесказанное о стилистике их музыке есть в этой пьесе, да вдобавок еще и пикантное украшение в виде игры Рэнди на трубе с эффектом уа-уа. Классикой джаз-рока можно назвать композицию Рэнди Sponge с дебютного альбома группы: тут много пространства получил каждый участник группы и использовал его в полной мере. Почти 19 минут звучит уникальная версия Funky Sea, Funky Dew с альбома Don't Stop the Music, из которых девять минут занимает соло Майкла на электронном саксофоне без аккомпанемента – один из первых его экспериментов в этой сфере. Some Skunk Funk – одна из лучших композиций The Brecker Brothers. Сегодня Рэнди оценивает ее так: «Эта тема стала своего рода экзаменом для молодых музыкантов. В ней есть определенный вызов для исполнителей, что всегда привлекает. Сложная мелодия, только недавно вошедшая в наш репертуар фьюжн, и мы с удовольствием принимали этот вызов.» Мы публикуем видео с этой пьесой, сыгранной музыкантами в том же году на фестивале «Джаз Северного моря». А финиширует альбом отчасти юмористическим треком Don't Get Funny With My Money, где Рэнди и Нил еще и поют.

Для тех, кто с удовольствием слушал фьюжн еще в те годы, когда The Brecker Brothers играли этот концерт в Гамбурге, альбом Live and Unreleased ласково пощекочет ностальгические струнки. А для молодых любителей джаза альбом может стать увлекательным путешествием в незнакомое прошлое, из которого кое-кто может и не захотеть возвращаться…



© & (p) 2020 Piloo Records

2 CD

1st: 5 tks / 57 mins

2nd: 5 tks / 48 mins

(Michael Brecker – ts; Randy Brecker – tp, voc; Barry Finnerty – g; Mark Gray – keyb; Neil Jason – b, voc; Richie Morales – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

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