Danny Markovitch - Russian Dolls

Вынужденное затворничество в связи с пандемией Covid-19 иногда приносит неожиданные плоды. Пришлось сидеть по домам и музыкантам Marbin, чикагской группы с израильскими корнями, что особенно болезненно для коллектива, привыкшего концертировать очень много. И вот супруга саксофониста Дэнни Марковича, занимаясь генеральной уборкой, вытащила на свет божий давно забытую нотную тетрадь с целым блоком сочинений Дэнни, которые он никогда ранее не использовал.
И из этой тетради родился первый сольный альбом Марковича, в записи которого ему ассистировали друг и со-основатель Marbin Дани Рубин на гитаре и басу, а также четырехкратный обладатель Грэмми американо-мексиканский барабанщик Антонио Санчес. Дэнни назвал альбом Russian Dolls, то есть «Матрешки». Он выходец не с пост-советского пространства, но эти игрушки знакомы ему, благодаря жене, родившейся в Украине. Впрочем, в название он вкладывает в определенной степени даже философский смысл: «Внутри нас живет и ребенок, и тинейджер, и студент колледжа, подобно тому как каждая из куколок находится внутри другой. Я решил, что это классное название для альбома, в который вошли композиции, сочиненные в разные периоды моей жизни: два, пять, десять и даже двадцать лет назад. Сочиняя каждую, я был очень разным музыкантом: парнишкой, едва овладевшим саксофоном и влюбленным в этот инструмент, солдатом, которого внезапно посетило вдохновение во время отпуска из армии на уикэнд, новым иммигрантом в США, поселившимся в Чикаго и так далее».
В альбом вошло семь пьес. Он получился небольшим, но очень душевным – думаю, это самое точное определение для Russian Dolls. Мне оень понравились стартовая When There Becomes Here и финальная Things Of Dry Hours c выраженным ароматом танго, понравилась Years That Ask Questions – настоящий триумф саксофонного звучания, понравилась Ships At A Distance, где гитара Рубина очень красиво оттеняет солирующий саксофон. Мне все понравилось в этой неожиданной работе, совсем непохожей на альбомы группы Marbin и открывающей Данни Марковича с совершенно новой стороны. Продажи Russian Dolls стартуют 4 ноября – искренне рекомендую не пропустить этот альбом!
© & (p) 2020 Marbin Music
7 tks / 35 mins
(Danny Markovitch – sax; Dani Rubin – g, b; Antonio Sanchez – dr;)
Линк предоставил Danny Markovitch
Леонид АУСКЕРН