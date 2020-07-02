Noshir Mody - An Idealist’s Handbook: Identity, Love and Hope in America 2020
02.07.2020
С индийским гитаристом-самоучкой Ноширом Моди, уже четверть века живущим в Штатах, наш сайт впервые встретился семь лет назад, когда мне довелось рецензировать его альбом Stories From The Years Of Living. И вот – новая встреча, новый альбом Ношира с еще более длинным названием An Idealist’s Handbook: Identity, Love and Hope in America 2020 и с десятью авторскими композициями.
Что можно сказать? К Ноширу пришла зрелость. Он размышляет над проблемами идентичности каждого из американцев (Rise), обращается с высоты опыта прожитых лет к себе же, каким он был в молодые годы (Illusions Grow – первая за долгие годы композиция с текстом), наконец, о любви и надежде, которые помогают жить в современной Америке. Но стартует альбом с пьесы Radha, построенной на индийском материале – Ношир не собирается заьывать о своих корнях.
Построен альбом своеобразно. В нем пять «больших», то есть достаточно объемных по времени звучания (обычно – шесть – восемь минут) композиций. А между ними рассыпаны пьесы – эскизы, как их называет Ношир, как бы предваряющие основную тему. Эти эскизы Моди играет соло на гитаре без аккомпанемента, а вот в «основных» пьесах его сопровождают полная ритм-группа, двое духовиков и, в отдельных треках, вокалистка Кейт Виктор, чей голос явно украсил всю работу. В игре самого Ношира, как мне показалось, стало меньше внешних эффектов, он теперь играет строже, но отнюдь не суше, благодаря своему очень теплому звуку и чисто индийской медитативности, которая, видимо, останется с этим очень интересным мастером навсегда.
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