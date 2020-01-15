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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Markus Reuter - Truce

15.01.2020

Markus Reuter - Truce
В наших «Новостях» уже публиковалась информация о юбилейном, сотом альбоме лейбла MoonJune Records, а теперь подоспел и сам альбом. Не знаю, получилось ли это случайно, или шеф лейбла Леонардо Павкович специально подгадал так, чтобы сотым стал альбом, в котором сошлось многое из того, что составляет фирменный стиль MoonJune. Во-первых, с точки зрения стилистики, это «музыка на стыке»: прог-рок, джаз-рок, фанк – чего тут только не намешано! Во-вторых, это альбом гитариста и гитара тут на заглавных ролях – кто не знает, как трепетно относится Павкович к этому инструменту, и сколько блистательных гитаристов записывалось под логотипом MoonJune. В-третьих, как и многие альбомы лейбла последних лет, Truce записывался во время «слета мунджунистов» в студии Каса Мурада в Каталонии – в месте, уже культовом для MoonJune и обещающем сравняться по известности со знаменитой на весь мир студией Abbey Road. Поверьте, можно было бы загибать пальцы и дальше, но, пожалуй, хватит. Перейдем к персоналиям.

Немецкий гитарист Маркус Рейтер, последователь Роберта Фриппа, виртуоз и изобретатель нового типа гитар, на которых играют тэппингом, давно входит в круг музыкантов, постоянно сотрудничающих с MoonJune, и в этом качестве не раз становился героем наших обзоров. К этому же кругу в последние годы присоединился и живущий постоянно в Лондоне израильский барабанщик Асаф Сиркис, также непременный участник уже нескольких сессий в Каса Мурада. А еще клуб «мунджинистов» постоянно расширяется и открыт для всех, кто разделяет творческие принципы лейбла. В этом плане интересна фигура третьего участника этого состава, итальянского басиста и продюсера Фабио Трентини, известного музыканта, впервые, если я не ошибаюсь, участвовавшего в записи на MoonJune Records.

Втроем Рейтер, Трентини и Сиркис составили настоящее power trio, мощь которого будет неотступно сопровождать вас с первого и до последнего трека. Великолепные гитарные партии Рейтера, эффект которых усиливает еще и непосредственно в сессии применявшийся лупинг, производят сильнейшее впечатление. Пожалуй, легче смаковать мастерство Маркуса в относительно медленных треках, таких, как Swoonage, где звучание каждой ноты растягивается, кажется, на целую вечность. Трентини, вооруженный безладовой бас-гитарой и басовым синтезатором организует коллеге сочный бэкграунд, да и сам нередко выходит на авансцену. Потрясающий драйв альбома – это во многом заслуга Фабио и Асафа. Сиркис, единственный акустический музыкант в этой команде, в очередной раз доказывает свое умение прекрасно вписываться в любую стилистику и находить общий язык с любыми партнерами. Отдельный респект ему за виртуозную работу в Power Series. Альбом открываает вкуснейшая титульная пьеса, самая длинная в этой программе (почти двенадцать минут звучания), а заканчивает еще один классный прог-роковый эпик Gossamer Things, который короче всего лишь на несколько секунд. Кстати, о времени. Если вам нравится мощный жесткий звук, то час звучания всего альбома, превратится для вас в один короткий миг, и вы наверняка будете сожалеть, что все действо уже кончилось…

© & (p) 2020 MoonJune Records

7 tks / 62 mins

(Markus Reuter – touch g AU8, live looping; Fabio Trentini – Wal fretless b; bass synth; Asaf Sirkis – ac.dr;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Германия, Израиль, Италия
музыкальный стиль
прог-рок, фанк, фьюжн

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