Petr Cancura with Charlie Hunter and Geoff Clapp - Don’t Let It Stop!

Уже несколько раз в поле зрения нашего сайта попадали альбомы, выпущенные лейблом Roots2Boot Recordings. И вот пришла пора встретиться с его очередным релизом, где представлен сам шеф этого лейбла, а заодно – куратор международного джазового фестиваля в Оттаве, саксофонист и композитор Петр Канчура. Уроженец Чехии, он долгие годы работал в США, пока наконец не осел в столице Канады. Опытный музыкант, он с успехом играет не только джаз, но и балканскую, африканскую и, особенно, американскую фолк-музыку, в чем ему помогает владение такими струнными инструментами, как мандолина и банджо. Канчура работает в таких коллективах, как Ghost Train Orchestra, The Richie Barshay RB3, The Forro Brass Band, Big Sky и Down Home. Он играл с Данило Пересом, Бобом Мозесом, Кенни Воллесеном, а в данном случае его партнерами стали Чарли Хантер и Джофф Клэпп.
Виртуоз и новатор гитары Чарли Хантер в особых представлениях не нуждается, особенно для наших читателей: мы публиковали и обзоры альбомов Чарли, и интервью с ним. Опытнейший Джофф Клэпп переиграл с множеством партнеров. Очень долго он работал в Новом Орлеане с такими людьми, как Теренс Бланчард и Эллис Марсалис. И Чарли, и Джофф живут в Гринсборо, Северная Каролина, и именно здесь в мае 2019 года трио Канчура-Хантер-Клэпп дало концерт с музыкой Петра Канчуры, превратившийся в альбом Don’t Let It Stop!
Это трио временами напоминает квартет, поскольку Хантер играл здесь на своем коронном инструменте BIG 6, соединяющем в себе свойства гитары и бас-гитары. Так что, в таких треках, как стартовый Soulidity или Gettin’ Ready с их практически фанковым драйвом этот квази-квартет можно расценивать и как power trio с саксофоном. Титульная Don’t Let It Stop! временами оставляло у меня впечатление, словно вернувшийся из небытия Джими Хендрикс играет с приглашенным саксофонистом. Эту композицию музыканты сыграли словно на одном дыхании и острый саксофон Канчуры только добавляет энергетики гитарным партиям Хантера. Четкий ритм сопровождает практически все композиции альбома, включая и мене темповые, вроде Boogie Nights. Любовь Канчуры к «корневой» музыке Америки отразилась в целом ряде эпизодов, но особенно в пьесе со знаменательным названием Country Song. Клэпп везде хорош, но особенно, на мой вкус, в пьесе Here to Stay. Это название подходит и к моим ощущениям от альбома в целом: с ним не хочется расставаться, а вслед за последним треком хочется вновь слушать Don’t Let It Stop! с самого начала!
© & (p) 2020 Roots2Boot Recordings
9 tks / 67 mins
(Petr Cancura – sax; Charlie Hunter – BIG 6; Geoff Clapp – dr;)
Линк предоставил Petr Cancura
Леонид АУСКЕРН