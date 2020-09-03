Andy One - Digital Indigenous 01 - Imba Africa

Название новой серии альбомов польского лейбла 1000 Hz Records можно приблизительно перевести, как «Цифровая автохтонность». Звучит несколько туманно, но смысл здесь в том, что лейбл открывает путь к более широкой известности местным продюсерам, которые с помощью достаточно примитивного оборудования записывают музыку, где электроника встречается с местными традициями. И первый диск серии оказался посвящен музыканту и продюсеру из Малави, африканской страны, музыкальная культура которой постоянно находится в фокусе внимания 1000 Hz Records.
Зовут его Энди Уан. Он принадлежит к народности нгони, живущей в Северном регионе Малави. Энди с юных лет руководил музыкальной стороной служб в церкви главного города региона Мзузу. Затем он начал изучать джаз в единственной в стране высшей школе. Однако, учебу по финансовым соображениям пришлось оставить. Вместе с семьей Уан переселился в небольшой городок Энуквени, где в скромном доме оборудовал собственную студию Crunch Vibe.
Именно там были записаны семь треков, составивших альбом Imba Africa. Начинается и заканчивается он весьма пафосно: первый, он же титульный трек посвящен африканскому единству, а последний Londezgani Chiuta славит Господа всемогущего. На мой вкус, это лучшая композиция альбома. Между этими двумя полюсами - еще шесть песен самой разнообразной тематики – от критики ранних браков (Tadekha) и до сатиры на тему коррупции в правящей элите страны (Pwepwete). Так что социальная сторона творчества этого африканского барда налицо. Если говорить о стилистике музыки, то первых два трека (Imba Africa и Mbuye Wanga) неожиданно оказались малавийским вариантом рэгги, а остальные более или менее укладываются в понятие афро-поп с использованием характерных для народов нгони и тумбука ритмов, воплощенных в танцах ингома и вимбуза. Откуда такие познания – спросит иной читатель. Сознаюсь: эту информацию я почерпнул из пресс-релиза лейбла, а такому компетентному специалисту, как влюбленный в музыку Африки шеф лейбла Петр Цихоцки, можно доверять!
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Линк предоставлен 1000 Hz Records
Леонид АУСКЕРН