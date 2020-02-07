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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz

07.02.2020

Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz
Грузинский пианист, композитор и аранжировщик Гиорги Микадзе родился в Тбилиси и получил классическое музыкальное образование на родине. Но когда музыкант отправился совершенствовать свое музыкальное образование в знаменитый колледж Беркли в Бостоне, его творчество получило новый и очень сильный импульс. Во-первых, его основным педагогом здесь стал профессор гитары (в прямом и переносном смысле этого слова) Дэйв Фьючински, активно и успешно разрабатывающий в последние годы идеи микротонального джаза. Во-вторых, Гиорги окунулся с головой в среду столь же творческую, сколь и интернациональную: в Беркли учатся люди со всего мира, и очень часто они отталкиваются в своем творчестве от фольклорных мотивов родной для них музыки. Для Микадзе в этом плане открылись широчайшие возможности. Именно вдали от дома он с особой остротой почувствовал уникальность грузинской народной музыки с ее древнейшими традициями мужского многоголосого пения и совершенно особой полифонии, отличающей музыкальную культуру Грузии от культур других народов.

Огромная любовь и уважение к фольклорным традициям родины, гордость за древнюю культуру своей страны в сочетании с самыми современными музыкальными тенденциями привели Гиорги к такому необычному, яркому и интересному фонографическому дебюту, как альбом Georgian Microjamz, который поступает в продажу с логотипом лондонского лейбла RareNoise Records в конце февраля. Конечно, огромным плюсом проекта стало участие в нем Дэйва Фьючински, который поддержал своего ученика. Басист греческого происхождения Панайотис Андреу и ударник Шон Райт дополнили основной состав участников проекта. Синтез в одном проекте двух вышеупомянутых тенденций сделал музыкальный контент весьма контрастным: достаточно сравнить традиционное пение в стартовой прелюдии Metivuri и супер-современный музыкальный язык такой пьесы, как Maglonia. Но все же основная линия альбома прослеживается очень четко – и в своих авторских композициях, и в трех аранжировках народных песен Микадзе стремится показать широкую панораму музыки разных регионов Грузии, это своего рода аудио-путешествие по этой редкой красоты стране. Так, Lazhghvash и Tseruli приглашают нас в горную Сванетию, Dumba Damba зовет в Аджарию, а название интерлюдии Gurian Lullaby ("Гурийская колыбельная») говорит само за себя. Особое место в альбоме занимает композиция Moaning с участием вокалистки Наны Валишвили: плач по жертвам российско-грузинского военного конфликта. Как говорит сам Гиорги, «…в то время, как весь мир наблюдал за Олимпийскими играми в Пекине, Россия бомбила мою страну. Я написал эту пьесу, как посвящение тем, кто погиб в войне 2008 года». Для грузинского музыканта эти события – незаживающая рана.

… В моем родном Минске летом, в центральной части города, ежегодно проходят праздники национальных культур разных народов, где можно отведать блюда той или иной кухни, познакомиться с народными ремеслами, а главное, послушать музыку разных народов – очень симпатичная традиция. Могу засвидетельствовать, что самый большой успех из года в год выпадает на минский вариант «Тбилисобы», где выступают артисты и коллективы из Грузии. Эту музыку нельзя не полюбить, и, думаю, альбом Гиорги Микадзе, где этника и авангардный джаз очень органично соединены, также ждет успех.



© & (p) 2020 RareNoise Records

13 tks / 56 mins

(Giorgi Mikadze - microtonal keyb; David Fiuczynski - fretless g; Panagiotis Andreou - fretless b; Sean Wright – dr; with Ensemble Basiani (tks 4,12.13), Nana Valishvili – voc (tk 6);)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, Грузия, США
музыкальный стиль
авангард, этно-джаз

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