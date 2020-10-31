New Orleans High Society - New Orleans High Society

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

New Orleans High Society - New Orleans High Society

31.10.2020

New Orleans High Society - New Orleans High Society
Как это было в Новом Орлеане…. Только с момента появления грамзаписи мы можем получить весьма приблизительное представление о том, что такое новоорлеанский джаз. Приблизительное – потому что даже самая совершенная запись не может передать волшебную атмосферу этого удивительного города, где джаз никогда не умирал. И сегодня Новый Орлеан не перестает дарить миру все новых и новых ярких музыкантов. Они работают в разных стилистиках, но и сейчас не перевелись там музыканты, которые играют тот джаз, с которым и ассоциируется этот город – традиционный новоорлеанский джаз.

Именно таков ансамбль New Orleans High Society. Работающие в нем музыканты впервые встретились, заполучив недельный ангажемент в одном из местных клубов. А потом трубач Кливленд Дональд, саксофонист Дэвид Боде, тромбонист Питер Густафсон, пианист Ясин Себти, басист Стефен Бонштенгель и ударник Трентон О’Нил решили не расставаться, стали друзьями по музыке и по жизни, и после полутора лет совместных выступлений в традиционном стиле записали свой первый альбом, который так и назвали: New Orleans High Society.

И здесь есть все, что согреет душу любителей традиционного джаза. Классические композиции Хоуги Кармайкла (New Orleans), Эллингтона (Creole Love Call), Ника Ла Рокки (At the Jazz Band Ball), традиционные мелодии (Down by the Riverside, Lil’ Liza Jane), «горячее» исполнение со страстными звуками трубы, характерными низкими всхлипываниями тромбона, четкой дробью фортепьяно и ударных. В альбоме много вокальных треков. Основной вокалист ансамбля – трубач Дональд, но в On the Sunny Side of the Street поет пианист Себти, а для томной мелодии When it’s Sleepy Time Down South лучше всего подошел голос приглашенной вокалистки Энджи Зет. Отличный дискографический дебют, после которого хочется немедленного продолжения.

© & (p) 2020 1718 Records

9 tks / 46 mins

(Cleveland Donald – tp, lead voc (tks1, 2, 4, 9); David Bode – ss, ts; Peter Gustafson – tb; Yacine Sebti – p, lead voc (tk 5); Stephen Bohnstengel – b; Trenton O’Neal – dr; Angie Z – lead voc (tk 7);)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
традиционный джаз

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dana Sandler - I Never Saw Another Butterfly

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Вокалистка и композитор Дана Сандлер родилась в Майами, Флорида. Музыке она училась сначала в родном штате, а затем в Бостоне, в Консерватории Новой Англии. Был в ее биографии период, когда она отошла от музыки и увлеклась медициной, но ...
подробнее
22.03.2020

Daniel Toledo Quartet - Fletch

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Польша, Эквадор
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Географически Эквадор и Польша очень далеки друг от друга. Однако, если провести замысловатую линию, соединяющую Кито и Варшаву, то на ней, примерно посередине, обязательно должен поместиться испанский город Валенсия. Именно там, в ...
подробнее
01.04.2020

Danny Markovitch - Russian Dolls

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Израиль, Мексика, США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Вынужденное затворничество в связи с пандемией Covid-19 иногда приносит неожиданные плоды. Пришлось сидеть по домам и музыкантам Marbin, чикагской группы с израильскими корнями, что особенно болезненно для коллектива, привыкшего ...
подробнее
22.10.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com