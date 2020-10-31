|
New Orleans High Society - New Orleans High Society
31.10.2020
Как это было в Новом Орлеане…. Только с момента появления грамзаписи мы можем получить весьма приблизительное представление о том, что такое новоорлеанский джаз. Приблизительное – потому что даже самая совершенная запись не может передать волшебную атмосферу этого удивительного города, где джаз никогда не умирал. И сегодня Новый Орлеан не перестает дарить миру все новых и новых ярких музыкантов. Они работают в разных стилистиках, но и сейчас не перевелись там музыканты, которые играют тот джаз, с которым и ассоциируется этот город – традиционный новоорлеанский джаз.
Именно таков ансамбль New Orleans High Society. Работающие в нем музыканты впервые встретились, заполучив недельный ангажемент в одном из местных клубов. А потом трубач Кливленд Дональд, саксофонист Дэвид Боде, тромбонист Питер Густафсон, пианист Ясин Себти, басист Стефен Бонштенгель и ударник Трентон О’Нил решили не расставаться, стали друзьями по музыке и по жизни, и после полутора лет совместных выступлений в традиционном стиле записали свой первый альбом, который так и назвали: New Orleans High Society.
И здесь есть все, что согреет душу любителей традиционного джаза. Классические композиции Хоуги Кармайкла (New Orleans), Эллингтона (Creole Love Call), Ника Ла Рокки (At the Jazz Band Ball), традиционные мелодии (Down by the Riverside, Lil’ Liza Jane), «горячее» исполнение со страстными звуками трубы, характерными низкими всхлипываниями тромбона, четкой дробью фортепьяно и ударных. В альбоме много вокальных треков. Основной вокалист ансамбля – трубач Дональд, но в On the Sunny Side of the Street поет пианист Себти, а для томной мелодии When it’s Sleepy Time Down South лучше всего подошел голос приглашенной вокалистки Энджи Зет. Отличный дискографический дебют, после которого хочется немедленного продолжения.
© & (p) 2020 1718 Records
9 tks / 46 mins
(Cleveland Donald – tp, lead voc (tks1, 2, 4, 9); David Bode – ss, ts; Peter Gustafson – tb; Yacine Sebti – p, lead voc (tk 5); Stephen Bohnstengel – b; Trenton O’Neal – dr; Angie Z – lead voc (tk 7);)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
традиционный джаз
Расскажи друзьям:
подробнее
Вокалистка и композитор Дана Сандлер родилась в Майами, Флорида. Музыке она училась сначала в родном штате, а затем в Бостоне, в Консерватории Новой Англии. Был в ее биографии период, когда она отошла от музыки и увлеклась медициной, но ...
подробнее
Географически Эквадор и Польша очень далеки друг от друга. Однако, если провести замысловатую линию, соединяющую Кито и Варшаву, то на ней, примерно посередине, обязательно должен поместиться испанский город Валенсия. Именно там, в ...
подробнее
Вынужденное затворничество в связи с пандемией Covid-19 иногда приносит неожиданные плоды. Пришлось сидеть по домам и музыкантам Marbin, чикагской группы с израильскими корнями, что особенно болезненно для коллектива, привыкшего ...