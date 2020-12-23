Vasko Atanasovski Adrabesa Quartet - Phoenix

Новое имя в каталоге MoonJune: словенский саксофонист и флейтист, композитор и аранжировщик из Марибора Васко Атанасовски, музыкант, пользующийся известностью далеко за пределами своей небольшой балканской страны. Здесь он предстает во главе своего международного квартета под названием Adrabesa Quartet, основанного еще в 2005 году. Вместе с ним в записи альбома Phoenix, сделанной в Мариборе в конце 2019 года, принимали участие итальянский аккордеонист Симоне Занчини (опытнейший мастер, игравший с Биллом Эвансом, Джоном Патитуччи, Паоло Фрезу, лауреат премии «Орфей» за лучший джазовый альбом года в Италии в 2016 году и музыкант, игравший с Атанасовским с самого начала существования Adrabesa Quartet), французский тубист Мишель Годар, список партнеров которого включает элиту европейского и американского джаза (Мишель помимо тубы играет еще на редчайшем старинном духовом инструменте серпент) и польско-немецкий ударник и таблист Бодек Янке, самый молодой участник квартета. Кроме того, в записи альбома Васко принял участие его 17-летний сын, талантливый виолончелист Ариэль Вел Атанасовски.
Как видите, по инструментарию квартет весьма необычен: саксофон-аккордеон-туба-ударные, плюс гостевая виолончель. Если же говорить о стилистике музыки (все композиции сочинил сам лидер квартета, за исключением финальной Outro – плод коллективной импровизации), то это знакомый по самым разным релизам балканский этно-джаз, которому именно необычный саунд придает особую пикантность. Помимо самого Васко очень хочется отметить Симоне Занчини. Я слушал его впервые и не могу не согласиться с мнением многочисленных критиков – это потрясающий музыкант. Из программы альбома на меня самое сильное впечатление произвели The Partisan Song (сразу видно, что традиции бывшей Югославии для Васко не пустой звук), Thornica и, самая длинная композиция альбома, одиннадцатиминутная Liberation, в которой, пожалуй, этнические акценты наименее заметны. В общем же Fenix порадовал: очень вкусная музыка в исполнении настоящих мастеров своего дела.
Вынужденное затворничество в связи с пандемией Covid-19 иногда приносит неожиданные плоды. Пришлось сидеть по домам и музыкантам Marbin, чикагской группы с израильскими корнями, что особенно болезненно для коллектива, привыкшего ...
музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
Опера – музыкальный символ Италии и гордость итальянского музыкального искусства. Не удивительно, что представители других жанров итальянской музыки ищут вдохновение в творчестве оперных гениев своей родины. Удивительно другое – насколько ...
Ни пианиста Дэйва Андерсона, ни перкуссиониста Майка Винго не отнесешь ни к мировым звездам, ни даже к музыкантам с известностью общеамериканского масштаба. Но эти музыканты работают вместе уже полтора десятка лет, дуэт фортепьяно – ...