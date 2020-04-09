Teodross Avery - Harlem Stories: The Music of Thelonious Monk

В 13 лет калифорниец Теодрос Эйвери услышал Giant Steps Колтрейнв – и судьба его была решена. Он оставил гитару, которой до того усердно занимался, и начал играть на саксофоне. В 17 лет он поступил в Беркли, а после окончания перехал в Нью-Йорк. Уже через неделю он играл в клубе Blue Note с секстетом Седара Уолтона, где на трубе играл Арт Фармер. Потом было много записей и выступлений с элитными мастерами – Хэнк Джонс, Дональд Харрисон, Рой Харгрув, Ди Ди Бриджуотер. Были, конечно же, и собственные альбомы – на сегодня их девять, включая тот, о котором идет речь. Писал Эйвери и музыку, например, для дебютного альбома Эми Уайнхауз.
В прошлом году этот уже весьма опытный музыкант выпустил альбом-трибьют After the Rain: A Night for John Coltranе, а в году нынешнем настал черед Монка. Его музыку Теодрос знает и любит давно: еще в 1991 году 18-летним студентом он играл в Thelonious Monk Ensemble, так что композиции Монка ему прекрасно знакомы. Для альбома он отобрал свои любимые пьесы. Гарлем появился в названии тоже не случайно. Как говорит Теодрос, «Я хотел убедиться, что дух Гарлема дивет в нашей музыке. Гарлем всегда был центром городской афроамериканской культуры еще с 20-х годов, и я хотел передать этот колорит в музыке. В разные времена музыка может быть быстрой, душевной, сложной, уродливой и прекрасной. Я надеюсь, что все эти чувства передадутся слушателю.»
Помошниками в этом деле Эйвери отобрал две команды музыкантов. С одной он записал первые пять треков, со второй – остальные пять. Робин Келли, автор liner notes альбома, считает, что первын пять вещей сделаны в более традиционной хард-боповой манере, а вторые пять – в более экспериментальной. Возможно, это так. Я, однако, получил огромное удовольствие и от Monk’s Dream или Ruby, My dear из первой группы, и от Pannonica или Trinkle Tinkle из второй. Эйвери – большой мастер, и в этом убедится всякой слушатель этого альбома. А уж что такое музыка Монка я объяснять и вовсе не стану…
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10 tks /58 mins
(Teodross Avery -ts, ss; tks 1-5: Anthony Wonsey – p; Corcoran Holt – b; Willie Jones III – dr; Allakoi Peete – perc; tks 6-10: DD Jackson – p; Corcoran Holt – b; Marvin "Bugalu" Smith – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН